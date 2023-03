Motor Valley Fest Si riaccendono i bolidi "Un evento che fonde passione e innovazione"

Svelate le date della quinta (e attesissima) edizione del Motor Valley Fest, il grande festival a cielo aperto della Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna. Un long week end, dall’11 al 14 maggio, sempre nella capitale della Motor Valley più famosa al mondo, la città di Modena, patria dei bolidi conosciuti in tutto il mondo. Per tutti gli appassionati di motori, per gli addetti ai lavori, per la community nazionale ed internazionale dell’auto, la formula del ’Fest’, che prevede un intenso calendario di convegni e tavole rotonde, esposizioni di vetture dei brand della Motor Valley, incontri tematici, parate, appuntamenti dinamici e degustazioni, sarà ancora una volta l’evento di primavera più atteso. La Motor Valley torna protagonista con il mix unico di esperienze ed eccellenze volte a celebrare il territorio e i suoi protagonisti. "Dalla sua nascita, anno dopo anno, Motor Valley Fest si è imposta come punto di riferimento internazionale per il mondo dei motori. Lo confermano i numeri in crescita di partecipanti e visitatori – afferma il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini –. Siamo orgogliosi di aver mantenuto l’impegno di voler creare non solo una vetrina delle tantissime eccellenze di un territorio che è riconosciuto come la Motor Valley mondiale, ma anche un’occasione...