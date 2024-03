Motor Valley in vetrina a Berlino

Il Tour de France, lo sport, la vacanza in spiaggia e dedicata al benessere, la Food Valley, la Motor Valley e la cultura. L’Emilia-Romagna mette in vetrina le proprie eccellenze a Berlino a Itb 2024, la borsa internazionale del turismo, considerata tra le fiere più importanti al mondo dedicate ai professionisti del settore, in programma fino a domani all’ExpoCenter City. Ieri la Regione Emilia-Romagna, insieme alla Regione Veneto, è stata protagonista all’Ambasciata d’Italia di Berlino della serata Enit Italia, per promuovere la nuova stagione turistica e le sue novità. Il presidente, Stefano Bonaccini, accompagnato dall’assessore al Turismo Andrea Corsini, e il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sono stati ospiti dell’ambasciatore d’Italia a Berlino, Armando Varricchio, assieme alla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, e al Ceo Enit, Ivana Jelinic, alla presenza di circa 250 giornalisti e tour operator tedeschi e internazionali, compresi i 18 operatori regionali presenti con stand nell’area Enit della fiera. "La partecipazione dell’Emilia-Romagna a una vetrina internazionale così prestigiosa è strategica per la promozione dell’offerta turistica del nostro territorio- commentano Bonaccini e Corsini- e ringraziamo l’Ambasciata che ha organizzato questo evento alla vigilia di Itb, una vetrina di livello internazionale per mettere in luce le nostre eccellenze".