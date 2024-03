Motori e sapori,. Lions Club organizza un pranzo di solidarietà

Importante iniziativa di solidarietà oggi a Castelfranco Emilia nell’ambito della manifestazione Motori & Sapori, che proseguirà durante tutta la giornata di oggi. Il Lions Club di Castelfranco Emilia e Nonantola ha infatti organizzato per oggi alle 12,30, all’istituto comprensivo Marconi, un pranzo in cui saranno protagoniste le paste ripiene emiliane tipiche della via Emilia: tortellino, cappelletto e anolino. Tutte e tre le paste ripiene saranno giudicate da una apposita giuria, composta da alcuni soci Lions di altri distretti e presieduta dallo chef stellato Michelin Emilio Barbieri del ristorante Strada Facendo di Modena. Il costo per partecipare è di 35 euro ed è necessaria la prenotazione alla mail info@lions108tb.it o al numero 051/4210709. L’incasso dell’iniziativa sarà devoluto alla campagna della LCIF per combattere il cancro infantile. Sempre stamattina si potrà ammirare una mostra storica di due e quattro ruote lungo Corso Martiri, partendo da piazza Aldo Moro, nella quale si potranno ammirare le Vespe dei soci del Vespa Club Castelfranco, le lambrette del Lambretta Club di Modena e varie due ruote storiche, come le moto da campionato mondiale costruite negli anni Settanta e Ottanta dal castelfranchese Paolo Marcheselli, firmate Scuderia LGM. Ci saranno anche auto storiche, maggiolini Volkswagen, automodelli e tanto altro. Dalle 12.30 sarà possibile anche degustare in piazza Garibaldi il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, nella formula veloce "Tortellino + bicchiere di Lambrusco Dop".

m.ped