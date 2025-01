Motori e tradizioni,. Gargano rieletto per la terza volta consigliere di ’Anci’

Il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, è stato rieletto per la terza volta consecutiva nel Consiglio Direttivo di Anci – Città dei Motori, la rete dei Comuni italiani legati al patrimonio motoristico del made in Italy. "L’adesione del Comune a Città dei Motori – spiegano dall’amministrazione comunale - non è casuale, ma trova le sue radici in una tradizione straordinaria. Castelfranco Emilia è infatti sede della collezione privata Righini, custodita nel castello di Panzano. Si tratta di una delle raccolte più significative d’Italia, che narra la storia dell’automobilismo attraverso modelli iconici, come la leggendaria Avio 815 del 1940, la prima vettura costruita da Enzo Ferrari. La collezione comprende anche pezzi unici come la Fiat Chiribiri del 1912 e la straordinaria Alfa Romeo 2300 di Tazio Nuvolari, oltre a esemplari di Ferrari, Mercedes-Benz, Isotta Fraschini e Rolls Royce, che rappresentano la quintessenza del design e dell’innovazione meccanica. A rafforzare ulteriormente il legame tra Castelfranco Emilia e la tradizione automobilistica è poi un ulteriore aspetto, sempre storico: la città fu toccata, nel 1908, dal circuito bolognese della Coppa Florio, una competizione automobilistica che agli inizi del secolo scorso aveva attirato grande interesse". Gargano commenta: "Il nostro territorio è anche pienamente inserito nelle dinamiche di Motori e Sapori. Si tratta di un progetto ambizioso che da alcuni anni unisce i capolavori ingegneristici della zona alle eccellenze della città, su tutte il tortellino. Questo incarico è un riconoscimento al lavoro che la nostra città ha fatto negli anni per celebrare e custodire il legame tra territorio, motori e innovazione". m.ped.