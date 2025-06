’Motori fenomenali’, 6.310 visitatori

La mostra ’Motori fenomenali - le corse automobile a Modena dal 1920 al 1970 nei quadri di Alessandro Rasponi’ organizzata e curata da MOMenti di Maria Carafoli e allestita nella chiesa di San Carlo a Modena, ha registrato una straordinaria presenza di pubblico con ben 6310 visitatori a partire dal giorno dell’inaugurazione, lo scorso giovedì.

Un evento al quale hanno partecipato personaggi di spicco del mondo dei motori come Piero Ferrari, Giampaolo Dallara, Ermanno Cozza e Gian Carlo Minardi, che si sono uniti ai tanti apprezzamenti nei confronti delle opere dell’artista modenese, capace come pochi di coniugare la maestria dell’artista e la passione del tifoso, interpretando con profonda sensibilità momenti della storia del motorsport anche quando non ne è stato testimone diretto.

La mostra, a ingresso libero e gratuito, prosegue da domani, martedì 10 giugno, fino a domenica 22 giugno compresa, con i seguenti orari: Dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

La mostra ricorda eventi storici, come la Mille Miglia del 1957 che Michael Mann ha rievocato nel suo film dedicato a Ferrari: Rasponi immagina che lungo la via Emilia, Piero Taruffi, la volpe argentata, affianchi l’auto di Alfonso De Portago (che perderà la vita nella tragedia di Guidizzolo) e che i due piloti si tengano per mano. E celebra anche Clay Regazzoni, il re della pioggia.

Alcune sezioni della mostra sono dedicate a progetti speciali. Gli studenti della 4ª e 5ª B del ‘Venturi’, per esempio, hanno ricostruito l’ "Evoluzione" dello stile dell’automobile, riproducendo nella ceramica i più famosi modelli di auto sportive: accanto sono presentati alcuni manufatti in carbonio e alluminio che la Cpc ha prodotto per la Ferrari.