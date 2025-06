Motori, fumetti e fantasy. E un incontro speciale con Silver

Domani, a Maranello una giornata di eventi dedicati al fantastico, ai motori e ai fumetti, con ospite speciale il fumettista Silver. Dalle 10 a mezzanotte Piazza Libertà e Via Stradi ospitano le auto del cinema e dei comics, fumettisti, giochi da tavolo, concerti, cosplay, spettacoli, street food e games. Proposta dal Consorzio Maranello Terra del Mito in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la giornata vedrà in mostra le Ferrari del cinema e le auto più iconiche dei film e dei comics: dalla Ferrari Testarossa di ‘Miami Vice’, alla 308 GTS di ‘Magnum P.I.’, alla Mondial T di ‘Profumo di donna’. Ma ci saranno anche ECTO-1 di ‘Ghostbusters Legacy’, la DeLorean di ‘Ritorno al Futuro’, il Generale Lee di ‘Hazzard’, Kitt di ‘Supercar’, la Batmobile, la Dune Buggy di ‘Altrimenti ci Arrabbiamo’, la Jaguar E-Type di Diabolik, la 500 gialla di Lupin, il Maggiolino Herbie e la Bianchina di ‘Fantozzi’. Oltre all’esposizione Play on Tour, giochi di motori in corsa con la realtà virtuale, Cosplay, live show e fumetti e fumettisti in azione con illustratori e vignettisti che mostrano le loro opere e disegnano in pubblico. Alle 10,30: "Brina - L’alba all’orizzonte", laboratorio per baimbini e ragazzi con Christian Cornia, alle 11,40 "Da Cattivik a Topolino" con Massimo Bonfatti, e alle 16 ancora ‘Bonfa’, in coppia con ‘Clod’, per "Tutto fumetto e niente Arrosto... sono vegetariano!". Il clou alle 18, con ‘50 anni con Lupo Alberto’, incontro esclusivo con Silver. A fare da cornice alla giornata giochi ed esposizioni con Play o Tour e i giochi per famiglie, area retrogame, la pista di Slot Cars telecomandate 1/32 più lunga d’Italia.