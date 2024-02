Motori, largo ai giovani. A Maranello sorgerà un ’college’ dedicato alla filiera dell’auto

di Giorgia De Cupertinis

Bisognerà aspettare ancora un po’ per scaldare i motori. Ma le prime idee iniziano già a "farsi strada" e a guardare verso il futuro con sempre più ambizione.

Sorgerà a Maranello, cuore pulsante dell’industria automobilistica italiana e sede storica della Ferrari, un vero e proprio "college", il cui obiettivo sarà quello di garantire ai giovani un’offerta che guardi all’intera filiera formativa dell’automotive.

Un istituto – in altre parole – che punterà così a diventare un vero e proprio punto di riferimento per gli aspiranti professionisti del settore, in una terra che, proprio grazie ai motori, è diventata celebre in tutto il mondo.

L’obiettivo infatti, è proprio quello di realizzare "un centro di conoscenza attrattivo" in grado di innalzare ulteriormente il livello dell’intera filiera formativa nel settore dell’automotive, trainante per l’economia del territorio, e affrontare così le prossime sfide anche attraverso nuove sinergie tra il mondo delle imprese e la didattica.

L’idea, essendo ancora in via di definizione, viene spesso riassunta nella denominazione di "Motor Valley College" seppure il nome definitivo, in realtà, è ancora da individuare: l’infrastruttura, si stima, si estenderà su una superficie di 24 mila metri quadri e dovrebbe prevedere la realizzazione di aule e laboratori, attrezzati con le più moderne tecnologie nel settore, per consentire così agli studenti di acquisire importanti competenze pratiche e teoriche.

Ma non è finita qui. Nel dettaglio, il progetto prevede il coinvolgimento di istituzioni come il Comune di Maranello, la Provincia di Modena e la Regione Emilia-Romagna, ma anche di imprese private – tra le quali figura Ferrari S.p.A –, dell’Istruzione superiore, degli ITS e delle Università.

Al momento le risorse necessarie alla realizzazione di un primo stralcio del progetto sono stimate in circa 35 milioni di euro e, di questi, quattro milioni euro sono stati richiesti dal Comune di Maranello alla Regione Emilia-Romagna, che li ha stanziati attingendo alle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Il completamento dell’intervento prevede il coinvolgimento di soggetti privati.

"Per noi il tema della formazione, anche attraverso il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale, è una priorità: riteniamo che questo territorio debba gestire e non subire le sfide dell’innovazione – afferma il sindaco di Maranello, Luigi Zironi –. È questo l’approccio che come Amministrazione comunale ci ha portato a lavorare ad un progetto così ambizioso, insieme all’azienda Ferrari, alla Regione Emilia-Romagna e alla Provincia di Modena".

"Intanto prosegue il percorso intrapreso verso la definizione dell’operazione, che in questa fase richiede non solo una solidità economico-finanziaria, ma anche un confronto costante tra tutti i soggetti interessati - compresa l’istruzione superiore, gli Its e le università - per condividere con estrema concretezza le modalità di realizzazione e di gestione del futuro college. Per la nostra città – conclude – è un’opportunità straordinaria, un sogno che sta prendendo forma. E che per essere realizzata avrà bisogno del contributo di tutte le istituzioni e del coinvolgimento fondamentale del mondo delle imprese".