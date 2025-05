MotorValleyFest, evento di grande qualità. Ma manca l’engagement

Archiviato il Gran Premio di Imola con la consapevolezza che i nostri Hamilton e Leclerc hanno un piede da podio, tuffiamoci nell’atmosfera della ormai imminente Motor Valley Fest. E’ la settima edizione di questo evento importantissimo per il settore, in un momento di grande trasformazione per il mondo automobilistico. La transizione ecologica e i vincoli imposti all’industria dell’auto, soprattutto in Europa, hanno generato un contesto di forte criticità, che sarà affrontato nei 4 giorni della MotorValley Fest, dal 5 all’8 di giugno. Come dice Oliviero Bergamini, Modena è una "second city", e va dato merito alla passata presidenza della Regione di essersi battuta molto perchè un evento così, che ricordiamo è la festa e il punto di incontro e di dibattito di un ecosistema di 16.500 imprese, che con oltre 90.000 addetti fattura 16 miliardi di euro, dei quali 7 in export, rimanesse a Modena.

Ciò che manca però ancora è proprio la festa. Quello che gli esperti di social media chiamano engagement, ovvero la capacità di coinvolgere la gente, il popolo gli utenti. La MotorValley Fest nasce da una radice molto forte. Nel maggio del 1997 per festeggiare i 50 anni della Ferrari, Luca di Montezemolo organizzò un evento del tutto speciale. Una parata composta dalle 50 auto più belle costruite a Maranello, da Roma a Modena, lungo le strade storiche d’Italia. Gran finale in piazza Grande, che non era ancora patrimonio dell’Unesco e venne ricoperta di un tappeto erboso, fiori e piante, al centro del quale vennero collocate le macchine, creando un colpo d’occhio che fece rimanere a bocca aperta mezzo mondo. Fu in quel week end che probabilmente noi modenesi scoprimmo quanto fosse bello il nostro centro storico e che potenziale potesse esprimere nel mondo. Subito dopo arrivarono le bellissime edizioni del festival Modena Terra di motori, curato da Mauro Battaglia, che si invento grandi momenti di coinvolgimento popolare, engagement appunto. Come la parata per le vie del centro della Ferrari 312 T4 guidata da René Arnoux il 3 maggio del 2013, oppure la riapertura di una parte del Circuito del Parco, lungo i Viali Martiri della Libertà e Caduti in Guerra, dove venne organizzata una gara di regolarità per auto e moto storiche, alla quale partecipò anche Eric van de Poele detto Tintin, l’asso belga di Modena Team, Brabham e Fondmetal, l’unico ad avere vinto per 5 volte la 24 Ore di Spa Francorchamps, l’ultima volta nel 2008 al volante della Maserati MC12.

Stefano Bergonzini