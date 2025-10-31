Motostudent sul podio. Circuito di Aragón, il team Impulse Racing conquista il quinto posto

Il team Impulse Modena Racing di Unimore ha ottenuto un eccellente 5° posto assoluto all’ottava edizione della MotoStudent International Competition, che si è svolta sul celebre circuito MotorLand Aragón, in Spagna. Dopo due anni di progettazione e sviluppo, la squadra ha portato in gara la Racing Thunder 4-E, moto elettrica da competizione, in un evento che ha visto la partecipazione di oltre 80 team universitari provenienti da tutto il mondo.

"Sono risultati che dimostrano che la base tecnica era solida, e che nonostante le difficoltà impreviste la squadra ha saputo reagire con competenza – spiega Alberto Leonardi, Team Leader Imr – I dati raccolti in pista confermano che la Racing Thunder 4-E aveva le potenzialità per stare tra i primi e lo abbiamo fatto. Il bilancio complessivo è dunque molto positivo: il 5° posto assoluto testimonia non solo la qualità tecnica del progetto, ma anche la cohesione e la maturità del gruppo nel gestire ogni fase della competizione".

"Sono molto soddisfatto del lavoro svolto dal team, che ha affrontato con impegno e competenza ogni fase della competizione – commenta Carlo Alberto Rinaldini, Faculty Advisor – Le studentesse e gli studenti hanno dimostrato notevoli capacità tecniche e organizzative, unite a grande passione, spirito di squadra e determinazione. Confrontarsi con i migliori team universitari a livello internazionale e ottenere un risultato così prestigioso conferma il valore del gruppo e la qualità della formazione offerta da Unimore".

Nonostante alcune difficoltà – un incidente durante le prove e problemi elettronici imprevisti – il team ha reagito con prontezza e determinazione, conquistando un 3° posto in qualifica su 40 squadre e chiudendo le prove dinamiche con un 8° posto assoluto.