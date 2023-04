Mototerapia, apre "Togo" al parco Novi Sad

Da oggi a domenica 30 aprile al parco Novi Sad di Modena debutta “Togo - Joy of life”, un evento dedicato alla solidarietà, inclusione e volontariato che porta per la prima volta in città la mototerapia. La disciplina, ideata dai campioni di freestyle motocross Vanni Oddera e Massimo Bianconcini, è un supporto alle cure tradizionali per persone malate e con disabilità che possono provare l’emozione di salire in sella a una moto con piloti professionisti, per tre giornate di adrenalina e divertimento. A Togo ci sono aree dedicate alla pet therapy, e attività con i Vigili del Fuoco di Finale.