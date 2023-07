Movida a Villanova, scatta l’esposto La polisportiva: "Sano divertimento"

di Valentina Reggiani

"Restiamo nell’anonimato perché in passato uno di noi ha subito atti di vandalismo nella propria abitazione, ma vogliamo denunciare una situazione divenuta ormai insostenibile. Tantissima gente che abita nei dintorni del bar della Polisportiva non vive più con la necessaria serenità". Il grido d’allarme parte dai residenti di Villanova che, nei giorni scorsi, hanno inviato un esposto al prefetto, al questore e al sindaco per denunciare quella che ritengono una ‘movida’ intollerabile, che da tempo priva gli abitanti del quartiere delle necessarie ore di sonno. "Da circa due anni, il bar della Polisportiva Quattro Ville di Villanova ha cambiato gestione. I nuovi gestori, evidentemente d’accordo con il presidente della Polisportiva, hanno deciso che per attirare clientela verso il bar e così elevare consumazioni ed entrate l’unico modo era quello di inserire musica e balli – spiegano i residenti –. Di conseguenza, dall’inizio della stagione estiva, per tre sere la settimana, il piazzale esterno antistante il bar della Polisportiva diventa una vera e propria discoteca all’aperto". I cittadini fanno presente come nei dintorni del bar vengano organizzate serate a tema: quella dei balli latinoamericani, quella dedicata agli anni 8090 ed una terza con musica moderna, con tanto di gruppi musicali con strumenti e cantanti. "Ovviamente, con la musica ad un volume elevato che talvolta si è protratta fino all’una di notte e la mole di gente presente, la situazione è divenuta assolutamente insostenibile – tuonano – La zona è circondata da case perlopiù abitate da persone non più giovani che sono costrette a vivere barricate dentro per limitare i danni della musica ad alto volume, sparata dalle casse acustiche". I residenti fanno presente di aver tentato, lo scorso anno, una mediazione con il titolare del bar ma di non aver raggiunto alcun risultato. "Chiediamo alle autorità di intervenire con urgenza", concludono i cittadini.

Dalla Polisportiva, però, fanno sapere come, in realtà, il loro scopo sia quello di fornire un’alternativa ai giovani, affinchè si divertano in modo sano nell’ambito di uno spazio di aggregazione comunque ‘protetto’. "Secondo me stanno esagerando – afferma il presidente della Polisportiva Elis Varani – Il bar è in gestione ad un’altra persona, ma sicuramente la segnalazione parte da quei tre, quattro residenti che esistono in tutte le frazioni e che non accettano che si faccia festa. Non si può fare musica fino all’una, ma – fino al venerdì – solo fino alle 23.30. Dal venerdì al sabato l’orario si sposta a mezzanotte e forse i ragazzi dopo fanno un po’ di confusione, ma non penso disturbino più di tanto. Sono ragazzi di vent’anni ed è meglio che si divertano in Polisportiva piuttosto che per strada, a fare cose dannose o pericolose. La frazione si ravviva: se vogliamo che la gente d’estate resti chiusa in casa per colpa di quattro persone che si lamentano… Poi è vero che ci sono anche alcuni ragazzi maleducati, ma noi facciamo il possibile, eppure ogni anno passiamo le estati con le spade di Damocle sulla testa[EMPTYTAG]".