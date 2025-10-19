Movida e dehors, la stretta divide: "Serve buon senso da parte di tutti. E i controlli vanno potenziati"

Modena è divisa sulla ‘stretta’ alla movida annunciata dal sindaco Massimo Mezzetti. La fascia giovane della popolazione reputa i provvedimenti "un errore" e, soprattutto, "un’esagerazione" a fronte di un problema che non è strettamente legato appunto alle serate in centro storico. Poi ci sono i residenti che invece non attendono altro se non quel 3 novembre quando le cose cambieranno: con l’entrata in vigore dell’ordinanza, infatti, la musica si fermerà alle 23, ci saranno maggiori controlli e tutti i dehor saranno verificati al fine di individuare eventuali irregolarità. Nel primo venerdì che segue l’annuncio ‘choc’ del primo cittadino abbiamo raccolto le aspettative e riflessioni degli avventori. Intanto venerdì sera e per tutta la notte è stato svolto un servizio straordinario di controllo delle zone della movida da parte della polizia di Stato e polizia locale. Sorvegliata speciale ovviamente la via Gallucci dopo la brutale rissa della settimana scorsa nella vicina via Scarpa.

Pare però che, almeno per questo fine settimana, non si siano registrati episodi di violenza. E’ proprio la movida, secondo ad esempio Valeria Pieroni, a tenere vivo il centro storico. "Ma sulle restrizioni e sugli orari ‘ristrett’ sono d’accordo: chi vive in centro deve poter riposare; capisco che possa essere stancante sentire la musica sotto le proprie finestre tutta la notte. Spegnerla quindi alle 23 credo sia corretto nel rispetto di chi vive in centro. Secondo mia nonna, però, i locali in via Gallucci, dove viveva, erano importanti per tenere lontani i tossicodipendenti. Per quanto riguarda i dehors: vanno regolamentati gli abusivi ma è stata una formula vincente dopo la pandemia quella di animare il centro con i tavolini. La sicurezza è un’altra cosa – conclude - la rissa di via Scarpa credo sia indipendente da tavoli e dehors".

Alessio Zoboli, in merito all’ordinanza in vigore il tre novembre sottolinea: "Non è la movida di via Gallucci a creare insicurezza; servono semplicemente più controlli perchè a creato disagi non sono stati i ‘normali’ ragazzi che frequentano il centro ma giovani, spesso stranieri che creano piccoli gruppi tra i quali poi si sviluppano dissaporti. Il sindaco si sta quindi orientando verso una strada non giusta. La musica? Sappiamo tutti che i giovani vengono in via Gallucci per la musica e il divertimento. Se la spegni prima, i locali devono chiudere un’ora prima e i locali ci rimettono. Perchè per colpa di altri ci devono rimettere loro?".

Secondo Federico Pattacini la rissa è un episodio estemporaneo: "Modena è molto migliorata negli ultimi cinque anni in realtà; vediamo una Modena vissuta come non mai. Spegnere la musica alle 23? Posso capirlo per i residenti ma in generale non vedo questo rischio di violenza in centro storico; era legata a ragazzini che si sono organizzati sui social per scontrarsi. Capisco che in una via in cui venerdì e sabato hai gente in giro fino all’1 ai residenti dà fastidio ma una città universitaria deve dare un minimo di spazio ai ragazzi per divertirsi e stare insieme".

Ad intervenire anche Vittorio Bergoli: "Per colpa di poca gente alla fine ci rimettiamo tutti, questo è il mio parere. Non si può più fare niente, questo è il punto e le regole le ritengo eccessive. Residenti che si lamentano? Serve buon senso da ambo le parti". Pier Francesco Marcucci, invece, trova giusta l’applicazione di misure . "Vivo in un altro posto durante la settimana ma credo che occorra in tutto equilibrio: quindi, più controlli e situazione gestibile. A Milano riescono a conciliare la tranquillità dei residenti con la movida. Penso che chiudere i locali a mezzanotte, perchè accadrebbe questo senza musica e senza alcol, possa non essere la risposta perchè si lascia il centro della città in mano al degrado. Corretto invece guardare bene sulle autorizzazioni dei dehors: uno dei vantaggio da dopo il covid è stato aprire le strade della città a svariate iniziative ma occorre comunque rispettare le regole".

(Ha collaborato Alessandro Fiocchi)