Movida, la mappa delle restrizioni dei locali: multe fino a 5mila euro per la musica

Modena, 21 ottobre 2025 – Avanti con la regolamentazione della movida troppo ’rumorosa’ e per rimettere ordine alla ’invasione’ di tavolini e dehors.

Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, il sindaco Massimo Mezzetti ha firmato l’ordinanza che definisce ufficialmente, nel dettaglio, la zona interessata dalle restrizioni e anche le conseguenze per i locali che trasgrediscono: multe fino a 5mila euro.

In primis il documento, che ha sollevato polemiche da parte di alcuni esercenti, stabilisce la sospensione delle attività di diffusione musicale nei pubblici esercizi, nei circoli privati e negli esercizi di vendita dalle 23 alle 7 nei giorni feriali e dalle 24 alle 7 il venerdì sera e tutti i prefestivi nell’area del centro storico, ricompresa tra viale Vittorio Veneto, viale Berengario, viale Monte Kosica, viale Crispi, piazzale Natale Bruni, viale Caduti in Guerra, largo Garibaldi, viale Fabrizi, viale Muratori e piazzale Risorgimento.

Obiettivo dell’amministrazione comunale è la “tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nelle ore notturne e uno svolgimento equilibrato della cosiddetta movida in centro storico”.

Il provvedimento che, viene evidenziato, è stato condiviso all’interno del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica come “strumento ulteriore per aumentare la vivibilità del centro storico”, sarà in vigore dal 3 novembre al 21 dicembre e riguarda sia le pertinenze esterne che l’interno dei pubblici esercizi.

Un’ordinanza necessaria, ha fatto presente il sindaco Mezzetti, dal momento che la Polizia locale ha rilevato un numero significativo di segnalazioni legate a notti insonni, per i residenti, a causa appunto della musica alta, e fino a tardi, nei locali.

L’inosservanza dell’ordinanza prevede una sanzione da 500 a 5000 euro, se la violazione viene commessa per due volte in un anno il questore può disporre la sospensione dell’attività per quindici giorni.

Sempre nella stessa area, come già avvenuto la scorsa estate, dal 3 novembre al 22 dicembre sarà adottata un’ordinanza anti vetro.

Il provvedimento stabilisce il divieto di vendere per asporto, somministrare o portare con sé bevande in contenitori di vetro nell’area del centro storico, nella fascia oraria 20.00-7.00.

Il provvedimento anticipa di due ore il divieto già presente nel regolamento di Polizia Urbana e mira a tutelare l’incolumità dei cittadini e il decoro urbano. I vetri rotti, questa la premessa, sono un rischio oltre che sinonimo di degrado.

La mancata osservanza del divieto di vendita o somministrazione comporta una sanzione amministrativa tra 77 e 462 euro. Per la trasgressione del divieto di detenzione di contenitori in vetro è prevista, invece, una sanzione da 50 a 300 euro.

L’ordinanza ha subito sollevato un vespaio di polemiche, con attacchi anche social a Mezzetti il quale, sempre attraverso i social, ha detto la sua ribadendo la necessità di divertirsi “con equilibrio e sicurezza”. Per questo motivo, in accordo col prefetto, è stato deciso di aumentare i controlli della Polizia locale e delle altre forze dell’ordine.