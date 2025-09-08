Movida molesta e degrado. La rabbia dei residenti:: "Siamo in balia di teppisti"

Dapprima contrariati, poi arrabbiati. E infine esasperati. Sono i residenti di viale San Giorgio, a Sassuolo, che si lamentano dell’invivibilità della strada in cui abitano a causa di schiamazzi e rumori eccessivi fino a tarda notte cui si accompagnano i ‘segni’ (rifiuti e altro) del passaggio di incivili che mettono a sistematico repentaglio la quiete pubblica e il diritto al riposo. E, dopo due anni di segnalazioni per la gran parte inascoltate, hanno firmato una petizione consegnata lo scorso 15 di luglio al sindaco Matteo Mesini "che ad oggi – dicono – non ha ancora risposto".

La strada oggetto delle lamentele è una delle più frequentate del centro cittadino, con negozi, uffici e locali. Di notte la scenario cambia, e "numerosi episodi – scrivono i firmatari della petizione – compromettono sia la quiete pubblica che la nostra qualità della vita. Rumori eccessivi provenienti da persone che sostano nel viale ed in locali pubblici, gente che urla, gioca a pallone in mezzo alla strada, risse, musica ad alto volume e rifiuti ovunque". Da qui la levata di scudi dei residenti, che parlano di situazione insostenibile e mettono nero su bianco, attraverso la petizione, una serie di richieste. La prima è quella di installare lungo il viale "sistemi di monitoraggio acustico per rilevare e controllare i rumori eccessivi". La seconda attiene ai controlli da parte delle forze dell’ordine: i residenti chiedono "controlli in borghese, in quanto spesso all’arrivo delle forze dell’ordine, le persone coinvolte negli schiamazzi fuggono" e auspicano "identificazione e sanzioni per chi disturba la quiete pubblica". Suggeriscono inoltre l’attivazione di specifiche convenzioni con società di vigilanza privata e l’emanazione di un’ordinanza che preveda sanzioni per chi disturba la quiete pubblica dopo le 23.

Tra l’altro, aggiungono, "diversi cittadini che si sono permessi di far notare a questi soggetti comportamenti non corretti, sono stati derisi quando non insultati. La situazione – concludono i residenti - è diventata intollerabile, siamo in balia di teppisti che non hanno rispetto di nulla e siamo stanchi: chiediamo risposte ed interventi immediati".

Non che non siano mancati, anche questa estate, lamentele circa schiamazzi notturni. A Sassuolo Due gli ultimi episodi che hanno richiesto interventi delle forze dell’ordine – ma l’idea è che nel caso di viale San Giorgio siamo un tantino oltre. Per limitare i reiterarti episodi di malcostume, cui si associano spesso anche i vandalismi del caso, il Sindaco ha anche prolungato fino alla fine di settembre l’ordinanza che impone la chiusura dei minimarket dalle 21 alle 6, ma evidentemente serve altro.

r. m.