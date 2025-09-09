"Movida molesta, incontreremo i cittadini"

"Nei prossimi giorni convocheremo i residenti per incontrarli e condividere con loro quanto fatto e quanto metteremo in campo nelle prossime settimane". Risponde così, il sindaco Matteo Mesini agli abitanti di viale San Giorgio che hanno trasmesso al Comune una petizione per segnalare "l’intollerabile situazione" della quale sono vittima. Ostaggio di vandali e fracassoni, di bande di ragazzini molesti che, soprattutto nelle ore notturne, disturbano la quiete pubblica e precludono il diritto al riposo: i residenti chiedono di aumentare la sorveglianza e il primo cittadino spiega come la zona sia attenzionata da tempo e come sia stata oggetto di "controlli quotidiani, ripetuti anche più volte durante lo stesso turno serale, sia in auto che a piedi, da parte degli agenti della Polizia Locale".

L’Amministrazione, nel corso dei mesi estivi, ha infatti rafforzato i servizi e altro, garantisce Mesini, si farà. "Il periodo estivo – aggiunge il sindaco – porta con sé ogni anno un aumento dell’aggregazione giovanile negli spazi pubblici all’aperto. Non possiamo però accettare che questo si trasformi in un disturbo della quiete pubblica: non è tollerabile che per mesi intere famiglie non riescano a riposare la notte. Per questo, sin da prima della petizione, abbiamo attivato controlli specifici per il centro, usufruendo anche dell’attività del nuovo Nucleo di Polizia di Prossimità che, per la prima volta, abbiamo impiegato in centro storico. In ogni città la zona centrale è il cuore e, in quanto tale, deve essere viva e animata con iniziative e appuntamenti, nel periodo estivo e non solo. Un conto, però, sono le serate dedicate alla festa e all’animazione, che hanno orari e decibel definiti, un altro è la maleducazione e l’arroganza di chi non ha alcun rispetto per chi il centro lo vive 365 giorni l’anno".

Quanto ai numeri, a luglio i controlli della Polizia Locale sono stati circa 70, ripetuti anche più volte nello stesso turno serale, sia in auto che a piedi. "Grazie anche alla collaborazione dei proprietari e dei dipendenti della Gelateria Caramel, più volte gli agenti hanno dialogato con i ragazzi presenti, invitandoli a moderare i toni della voce per non arrecare disturbo ai residenti. Le verifiche – aggiunge Mesini – hanno comunque coperto l’intero centro storico, e in collaborazione con Polizia di Stato e Guardia di Finanza sono state identificate 44 persone, di cui 6 sanzionate. Ad agosto i controlli sono stati 32, 15 dei quali a seguito di segnalazioni specifiche, e sono state identificate 30 persone, tra maggiorenni e minorenni, durante il turno serale. s.f.