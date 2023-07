"Movida, parcheggio nel degrado A terra cocci e avanzi di cibo"

Notti agitate in via Madrid, nella zona di Ca’ Sbarra, e non solo quelle. Siamo sul secondo tratto di via Regina Pacis, area artigianaleindustriale non priva, oltre che di aziende, negozi e uffici, di locali che restano aperti anche la sera tra i quali uno, in particolare, situato in via Madrid e non nuovo alle cronache, suscita proteste e disagio. Disagio di cui si fa portavoce Mario Barone: la sede della sua azienda si trova lì vicino e lui lamenta come la zona, soprattutto nei weekend, sia diventata "terra di nessuno". Da tempo, segnala l’imprenditore, "vengono organizzate feste che iniziano nel pomeriggio del sabato e si protraggono fino alla domenica mattina". Barone sfoga il suo disappunto sui social, non senza rivolgersi al sindaco di Sassuolo e dopo avere raccolto ampia documentazione fotografica delle tracce ‘lasciate’ dagli avventori del club nel parcheggio antistante, e anche lungo le rampe e i portici dei fabbricati attigui. Perché il problema, spiega Barone, "non è il fatto che si faccia festa all’interno dei locali, figuriamoci, ma in questo caso il limite della decenza viene sistematicamente superato". Il degrado, effettivamente, si espande dallo stabile che ospita il locale alle aree lì attorno: bottiglie e cocci, o avanzi di cibo, nella migliore delle ipotesi, escrementi nelle peggiori, "e ho trovato, per dire, anche uno ‘stendino’". Al riparo da occhi indiscreti, par di capire, succede l’inenarrabile, e sono solo la punta dell’iceberg le scritte sui muri e "i vari imbrattamenti con i quali siamo costretti a fare i conti ogni settimana, quando rientriamo in azienda o quando, è il mio caso, la domenica passiamo a vedere che sia tutto a posto". Barone parla anche della presenza di camper e automobili che ‘stanziano’ a ridosso del locale, che già in altre occasioni ha avuto ‘problemi’, come peraltro confermato dallo stesso sindaco Gian Francesco Menani che, sempre attraverso i social, ha fatto capire come la questione sia monitorata. Il locale, che nel corso degli anni ha più volte cambiato gestione, era stato infatti destinatario di provvedimenti di chiusura cinque anni fa e anche a primavera.

"Avevo già chiuso – scrive il sindaco – quell’attività per un mese e sono pronto a richiuderla per altri tre mesi". I vicini protestano, e chiedono provvedimenti dato che, dicono, "la pazienza è al limite". Il sindaco promette impegno in tal senso e in ordine ai provvedimenti richiesti dice che "ci stiamo lavorando…". s.f.