Movida ’sregolata’ e dehors . Mezzetti annuncia una stretta

La sicurezza continua a scatenare polemiche e dibattito, in particolare dopo la richiesta – dal capogruppo di Fd’I, Luca Negrini – di applicazione delle ‘zone rosse’ in centro storico in seguito alla rissa di sabato sera in via Scarpa.

Bufera attorno alla movida: vari gli appelli, anche da parte degli stessi commercianti, a maggiori controlli delle forze dell’ordine.

Interpellato sul tema, il sindaco Massimo Mezzetti ha espresso alcune perplessità in merito alla possibilità di applicare la ‘zona rossa’ nelle aree più frequentate del centro. "Io non ho nessuna pregiudiziale. Le ’zone rosse’ le decide il prefetto perché devono essere poi applicate dalle forze di polizia, dalle forze dell’ordine, quindi non dipende da noi come Comune. Ho qualche perplessità – dichiara il sindaco – che la ‘zona rossa’ si possa applicare alle aree della movida, perché bisogna applicarle laddove ci sono spaccio o altro, nonostante sicuramente le zone della movida richiedano un intervento. Io mercoledì al Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza proporrò una maggiore stretta e da questo punto di vista, come sindaco, mi muoverò anche con delle ordinanze".

Mezzetti ricorda anche la necessità di "intervenire e limitare" e fare in modo "che gli esercizi che agiscono correttamente non siano danneggiati da quei tre/quattro esercenti che invece hanno superato il limite. Andrà – rimarca – posto un limite".

"Il controllo – continua il sindaco – deve essere supportato da ordinanze ben precise, che saranno seguite da un nuovo regolamento comunale entro la fine dell’anno".

Il piano del Comune di Modena è quello di aggiornare e riscrivere innanzitutto la regolamentazione dei dehors, intervenendo su quelli abusivi, e quella riguardante le emissioni sonore. Le normative mirano a garantire maggiore ordine e chiarezza anche per gli operatori del settore. Lo sforzo è un centro più ordinato: con l’obiettivo di trovare un’equilibrata convivenza tra esercenti e residenti. Dopo una fase di maggiore permissività seguita al periodo post covid, pensata per favorire la ripresa dopo la pandemia, è necessario – ha fatto presente Mezzetti – ridefinire i limiti.

"Bisogna tornare dentro il recinto delle regole. Sono passati ormai quattro anni – conclude Mezzetti – è necessaria una stretta: ora si avverte il bisogno di ristabilire regole chiare e ridefinire i limiti per chi li ha superati".

