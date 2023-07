Movida, tornano gli ’Street tutor’ in centro

Riprende oggi, il servizio dei ’tutori di strada’, personale qualificato e autorizzato con funzione di mediazione sociale, fra avventori e abitanti, nelle aree adiacenti ai locali.

Il progetto, inizialmente cofinanziato da Regione e Unione, è coordinato dal Comando della Polizia locale: da questa estate, e per 24 mesi, il servizio è affidato alla ’Top Secret investigazioni e sicurezza srl’ di Ferrara, che ha già operato a Bologna e Cervia, e conta attualmente una quarantina di operatori formati, con la possibilità di incrementarne il numero grazie a una propria ’scuola’ di formazione, "riconosciuta dalla Regione, con cui può autonomamente provvedere alla preparazione di ulteriore personale in pochi giorni".

Il servizio che riprende oggi sarà organizzato in turni di sei ore e in media quattro operatori, identificabili dalla pettorina rifrangente con la scritta ’Street tutor’ sulla schiena, tre giorni la settimana, anche in base alla programmazione di iniziative serali.

Come aveva rimarcato il sindaco Alberto Bellelli presentando il progetto nel dicembre 2021, la funzione è quella di "intermediario tra gli esercenti, che hanno tutto il diritto di lavorare, e i residenti che altrettanto hanno diritto di vivere in pace nelle ore serali. Non sono volontari, ma persone formate e iscritte in elenchi prefettizi, e nulla hanno a che vedere con ronde o controllo di vicinato o gruppi autoconvocati: non sostituiscono in alcun modo le forze dell’ordine, ma sono un elemento di conoscenza e informazione più qualificato capace di fotografare la reale situazione in loco".

Spiega Mariella Lugli, assessora alla Sicurezza: " E’ un importante strumento per gestire meglio la convivenza in spazi pubblici, e partendo dalla valida esperienza del 2022 il nuovo progetto è stato costruito con il confronto tra residenti e gestori di piazza Garibaldi, i quali hanno riconosciuto risultati positivi per entrambi le parti, fermo restando che il servizio riguarderà anche altre zone della città".

Questi i dati del 2022: 331 operatori impegnati (47 in giugno, 74 luglio, 42 agosto, 46 sia settembre sia ottobre, 37 novembre e 35 dicembre); 94 giorni di servizio per 2.023 ore complessive.