Movida violenta, la rissa. Calci, pugni e cinghiate. Far West in via Scarpa

Calci, pugni e colpi di cintura; scarpe e sedie volanti. È diventato virale in poche ore il video girato in via Scarpa e diffuso da Welcome to Favelas che ritrae la rissa che ha coinvolto un gruppo di ragazzi nordafricani nella notte tra sabato e domenica. Video acquisito dalla polizia, intervenuta sul posto tra il fuggi fuggi generale, e che ora sta indagando. Lo scontro ha interessato una delle vie più frequentate dalla ‘movida’ del centro storico e ha sollevato aspre critiche da parte di residenti ed esercenti. "A partire da via Gallucci e poi in corso Canalgrande, via Scarpa e via Canalino – afferma un cittadino, membro del Comitato Residenti centro storico – la situazione è fuori controllo e sta peggiorando ogni fine settimana. Oggi più che mai è necessario sfatare la diceria secondo cui la movida aiuta a tenere sotto controllo la sicurezza: in via Gallucci, ad esempio, negli ultimi tempi hanno aperto diversi locali che non tengono in considerazione le ordinanze relative agli orari e al volume della musica e servono alcolici fino a tarda notte anche a clienti molto giovani".

Un comportamento del genere "non penalizza soltanto i residenti, ma tutti gli esercizi storici della zona che da anni provano a svolgere il loro lavoro in modo corretto e rispettoso; inoltre, attira una clientela tutt’altro che responsabile". Secondo i residenti, senza un giro di vite, la situazione può degenerare. "Le strade sono strette ed eccessivamente affollate – prosegue il Comitato –. Lo abbiamo segnalato e documentato più volte negli ultimi mesi: i mezzi di soccorso non riescono a passare e chi ha mobilità ridotta non riesce a circolare sui marciapiedi. A nostro avviso, il rischio che accada qualcosa di più grave c’è. Non chiediamo che la movida scompaia, ma che le istituzioni facciano semplicemente rispettare le regole tutelando i residenti e i locali virtuosi".

Un parere analogo a quello del Comitato arriva anche da chi lavora nella zona. "Per noi è una pubblicità pessima – denuncia il titolare di un locale di via Gallucci, che ha richiesto di restare anonimo –: per colpa di due o tre locali che offrono prezzi stracciati e rifiutano sistematicamente di rispettare le regole, ci stiamo rimettendo tutti".

Secondo Luca Negrini, capogruppo cittadino di Fratelli d’Italia, l’episodio di sabato notte è frutto di un problema sicurezza più ampio che interessa Modena. "Da anni – sottolinea Negrini – in città segnaliamo la difficoltà che deriva, in termini di sicurezza, da fenomeni sempre più diffusi attribuibili a giovani stranieri che pensano di vivere al di sopra delle regole proprio perché tutelati dalla solita sinistra, che ha sempre messo in campo, prima di tutto, la strategia della comprensione. Parliamo della stessa sinistra che ha fallito miseramente sul nostro territorio in termini di accoglienza e di gestione dell’inclusione e dei giovani stranieri non accompagnati. L’aver sottovalutato la situazione della criminalità giovanile, sbeffeggiando in molti casi chi, come noi, l’ha più volte denunciata, è stato semplicemente controproducente". "Le immagini della rissa certificano il prezzo che Modena sta pagando dopo anni di lassismo in materia di sicurezza". Episodi come questo "richiedono interventi concreti, come l’introduzione delle zone rosse, la presenza costante sul territorio e dotazioni adeguate per gli agenti. Dotazioni che, ad oggi, la Polizia Locale non possiede a causa del solito approccio ideologico con il quale la sinistra si rapporta a questi temi", conclude Negrini.

Jacopo Gozzi