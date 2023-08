Movimenti sospetti a Fiorano: Controlli sugli abusivi - Il Comune: "Solo Uffici"

Uffici dovevano essere, e uffici saranno, come da destinazione d’uso a suo tempo attribuita dal Comune alla struttura, non idonea ad ospitare abitazioni. Si parla dell’edificio che, in fregio alla Circondariale San Francesco a Fiorano, ospita il supermercato Iperfamila: nei giorni scorsi, anche attraverso i social, sono stati diversi i cittadini che hanno lamentato movimenti sospetti ai piani superiori e tanto è bastato all’Amministrazione per fare il punto. E confermare, oltre al fatto che la zona è controllata scrupolosamente, che "i piani superiori dell’edificio possono essere utilizzati soltanto come uffici e non come abitazione, come prevedeva la destinazione d’uso iniziale: in presenza di evidenti indizi di utilizzo di alcuni locali, le forze dell’ordine hanno effettuato una serie di controlli e rilevazioni all’interno dell’edificio, con possibili risvolti giudiziari, e sta proseguendo un accurato monitoraggio". L’immobile venne costruito con quella destinazione urbanistica (direzionale) e con quella destinazione – fa sapere l’Amministrazione – è stato venduto all’asta pochi anni fa, a seguito del fallimento della ditta costruttrice. Tale ditta fece ricorso contro il diniego del 2006 del Consiglio comunale alla richiesta di modificare la destinazione d’uso dell’edificio per introdurre la residenza, ricorso respinto prima dal TAR nel 2011 e poi, due anni fa, dal Consiglio di Stato. Vicenda giudiziaria chiusa, quindi, e sulle eventuali modifiche all’attuale destinazione d’uso si esprime il sindaco Francesco Tosi: "Abbiamo sempre cercato di lavorare per una qualità dell’abitare e per la prevenzione nei confronti di possibili ghettizzazioni urbane.

Sull’edificio in questione – sottolinea il primo cittadino – il contenzioso sulla sua destinazione si è concluso ed eventuali iniziative urbanistiche sull’edificio e sulla zona potranno avvenire solo all’interno del PUG, il nuovo Paino Urbanistico Generale, il cui iter è già iniziato".