Movimento 5 Stelle, focus su legalità e rifiuti: "Sicurezza, serve subito un aumento degli agenti"

Cresce l’attesa tra i partiti, a meno di due mesi dalle amministrative. Ieri, al Bar Loving Amendola si è riunita la sezione comunale del Movimento Cinque Stelle, al gran completo, per sostenere il proprio appoggio al candidato sindaco Massimo Mezzetti nel rush finale verso le elezioni. Giunti a Modena figure di spicco del Movimento, dal senatore e coordinatore M5S Marco Croatti all’eurodeputata Sabrina Pignedoli, così come l’onorevole Stefania Ascari, dal 2018 in pianta stabile alla Camera dei Deputati. Tanti gli attivisti del M5S presenti, per presentare e commentare il programma politico. Numerosi gli argomenti toccati durante la mattinata, con un’attenzione particolare ai temi caldi come la sicurezza e la raccolta differenziata: "Abbiamo lavorato su un patto col PD per i cittadini e per la città. - ha affermato Mezzetti - Procediamo in maniera umile per rispondere alle richieste dei cittadini e il tema sicurezza è sicuramente centrale: per Modena una questura di fascia A rappresenta un obiettivo consono e alla portata; ci vuole più concentrazione di forze dell’ordine, le piante organiche sono ferme al 1989 ma in questi 35 anni Modena è cresciuta tantissimo come ricchezza, come imprese e come città, dunque è giusto che anche il sistema di ordine pubblico si adegui nuova realtà. La raccolta differenziata, invece, è un obiettivo da tenere fermo e che bisogna conseguire: il metodo utilizzato non è sempre stato soddisfacente, quindi bisogna differenziare anche la metodologia di raccolta; laddove è possibile procedere con i bidoncini carrellabili si faccia così, dove non è possibile si introducano i cassonetti con la card. Il punto cruciale è andare incontro all’esigenza del cittadino e non perseguire gli interessi di un’azienda". La microcriminalità, secondo Mezzetti, non è che la punta dell’iceberg di un problema sicurezza che alla base vede situazioni più pericolose a cui stare attenti: "Si parla tanto di questura di fascia A, di baby gang e di incremento di forze dell’ordine - ha aggiunto il candidato sindaco - ma ritengo che esista un problema sicurezza che vada ben al di là di queste cose. Qui si stanno intensificando fenomeni di organizzazioni criminali, le quali non agiscono alla luce del sole con atti sanguinosi che destano attenzione, ma proprio per questo dobbiamo restare svegli e non abbassare la concentrazione di fronte ad un radicamento strutturato, su tutto il territorio, di associazioni mafiose quali la ndrangheta".

Jacopo Franceschini