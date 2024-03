Movimento 5 stelle, nuovi abbandoni

Il Movimento 5 Stelle perde altri due storici attivisti: Rita Capelli e Andrea Rossi, consiglieri comunali a Soliera hanno abbandonato il gruppo. "Il gruppo consiliare del M5S di Soliera non esiste più – affermano Rita Capelli e Andrea Rossi –. Abbiamo inviato al sindaco e al presidente del consiglio la comunicazione della nostra decisione di lasciare il Movimento 5 Stelle". Come spiegano Capelli e Rossi, "i motivi della scelta derivano dalla direzione autoritaria impressa da Conte al movimento ed esercitata con forza sui territori dal Coordinatore sia regionale che provinciale, (due ‘yesman’ catapultati da Roma), che va nella direzione contraria alle motivazioni che ci avevano spinto al tempo ad attivarci in politica. Noi – proseguono - abbiamo creduto sinceramente all’idea nata su un palcoscenico di avere dei comuni con dei servizi a 5 stelle, come fossero appunto alberghi a 5 stelle. Cittadini con l’elmetto che entravano nei comuni per difendere il bene collettivo: oggi, quei cittadini che hanno combattuto a loro spese, vengono commissariati dagli emissari di Roma che impongono trattative esclusivamente col Partito responsabile della mala gestione dei loro territori, e nel caso si intenda correre da soli, pretendono garanzie di un risultato elettorale superiore al 5% lasciando intendere che è meglio la desistenza, (tanto desiderata dal PD). I nostri territori sono usati come un sacrificio ritenuto indispensabile dai vertici M5S romani per poter riportare in futuro Conte a Palazzo Chigi". Riferendosi più nello specifico a Soliera, affermano che "nel nostro comune il Partito che di definisce democratico e progressista ha respinto ogni nostra mozione, dalle comunità energetiche, reddito energetico, micro mobilità elettrica, alla promozione del consumo consapevole, al riutilizzo dei contenitori, come pure la mozione sul rispetto dei diritti umani per Julian Assange scritta dal PD di Modena qui respinta e vilipesa da tutto il gruppo PD di Soliera, un PD che ha rotto il patto di governance pubblica con i Comuni soci di AIMAG scegliendo il socio quotato in borsa Hera col quale governare l’azienda, ma quale di modello progressista dobbiamo parlare? Prendiamo atto che il M5S forza che nacque nei comuni dai comitati di cittadini portando la loro voce fino a Roma oggi è un partito verticistico che impone la sua voce ai territori, censurando i comunicati sgraditi ed infangando di fascio-destrismo tutti coloro che osano criticare il loro verbo. Finiremo il nostro mandato da persone libere di esprimere il proprio pensiero in coerenza con i valori che ci hanno messi in Movimento, come gruppo consiliare Ambiente al Centro". A Carpi, nelle scorse settimane, la consigliera Monica Medici, ha lasciato il Movimento 5 Stelle per rendersi "disponibile alla costituzione di una lista civica semplicemente come Monica Medici".

m.s.c.