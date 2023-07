Movimento 5 Stelle, Unione Popolare e Modena Volta Pagina, Attacco alla Lega sulla Raccolta Porta a Porta

Movimento 5 Stelle, Modena Volta Pagina e Unione Popolare tornano sul tema della raccolta porta a porta, accogliendo i correttivi di Hera e attaccando la Lega, che ha bocciato l’idea della collocazione dei sacchetti per carta e plastica dopo le 20.

"Dopo che il Carlino ha pubblicato il decalogo delle nostre risolutive proposte per ovviare al disastro del porta a porta – si legge in un comunicato dei tre movimenti uniti – ecco Hera riconoscere che qualcosa va cambiato e recepire una minima parte del nostro decalogo. Un piccolo, insufficiente passo avanti.

Nel frattempo la Lega interviene e riesce a dare il peggio di sè. Afferma che esporre i sacchetti sulle strade dopo le 20, come indicato dal Comune, sarebbe pericoloso per i cittadini. Un’affermazione risibile. Ci sono zone in città sicuramente pericolose ma dire che a Modena dopo le 20 debba vigere il coprifuoco è fuori dal mondo. Mentre va in scena questo teatrino – continua la nota – l’unica assente dal dibattito è proprio l’assessore all’ambiente, Alessandra Filippi, che invece dovrebbe esserne la protagonista. Da piazza Grande ci si limita, infatti, ad indicare palliativi e si evita ogni critica ad Hera. Forse perché il sindaco teme, criticando la Multiutility, di criticare se stesso, visto che proprio lui ha da poco nominato il vicepresidente di Hera. Di più, la Giunta non accetta nemmeno la nostra proposta di dotarsi di strumenti di controllo della raccolta invece di delegare Hera a …controllare se stessa! Perché la nostra Multiutility non vuole applicare misure risolutive del problema? Perché Hera fa profitti milionari con l’incenerimento dei rifiuti indifferenziati, pertanto non accetta quella svolta green a cui noi miriamo e che porterebbe alla chiusura dell’inceneritore".