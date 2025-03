Mozione di ‘Unione Modena Civica’ su via Loda: "Pedoni a rischio, mancano i marciapiedi"

"La Provincia di Modena metta in sicurezza via Loda, nel tratto compreso nel territorio comunale di Castelfranco. A chiederlo, con tanto di mozione presentata in consiglio provinciale, sono i consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia Francesco Spatafora, Elisa Rossini e Stefano Venturini, Germano Caroli (Unione Modena Civica), Giuseppe Vandelli (Lega) e Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia), facenti parte del gruppo di minoranza "Unione Modena Civica".

"In particolare – spiegano i consiglieri - sono pervenute diverse segnalazioni in merito a situazioni di pericolo che i lavoratori non automuniti sono costretti ad affrontare quotidianamente per guadagnare l’accesso pedonale alla sede della cooperativa "Agrintesa". Non esiste un passaggio pedonale o una segnaletica a favore dei pedoni che sopraggiungono dalla fermata della corriera di via Beccaria direzione San Cesario. I lavoratori che invece sopraggiungono da via Gobetti sono costretti, ad affrontare la strada contro mano in un tratto in assenza di spazi pedonali laterali alla carreggiata.

Da informazioni dalla polizia locale del Comune di Castelfranco è emerso che nell’ultimo biennio, sono stati rilevati tre sinistri nel 2023 e quattro sinistri nel 2024.

"Per questa ragione – proseguono i rappresentanti di Unione Modena Civica - abbiamo ritenuto di dare supporto alla mozione già approvata dal consiglio comunale di Castelfranco, sottoponendo al presidente della Provincia la richiesta di adottare tutti gli accorgimenti necessari volti a garantire un passaggio pedonale idoneo e un accesso sicuro da parte dei lavoratori e di tutte le maestranze che quotidianamente fanno accesso alla Cooperativa Agricola ’Agrintesa’".

In effetti, transitando da via Loda, specialmente negli orari di entrata e uscita degli operai è facile imbattersi in situazioni pericolose, che mettono a rischio di gravi conseguenze chi transita a piedi lungo la strada provinciale 14. Il tema della pericolosità in questo tratto stradale è stato oggetto di trattazione nei mesi scorsi anche in consiglio comunale a Castelfranco Emilia, proprio per cercare di attivare azioni e iniziative di messa in sicurezza della strada.

Marco Pederzoli