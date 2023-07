Multa da 6.000 euro per guida senza patente e assicurazione a Vignola (Modena)

Vignola (Modena), 21 luglio 2023 – Ha provato a ingannare gli agenti esibendo loro, anziché la patente, un abbonamento svizzero per i mezzi pubblici, ma poi è stato multato per oltre 6.000 euro e ha avuto il suo veicolo sequestrato, poiché non aveva mai conseguito la patente e la sua auto non era né assicurata né revisionata.

L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 20 luglio 2023, in via Per Spilamberto a Vignola, quando una pattuglia della polizia locale dell’Unione dei comuni Terre di Castelli ferma una Bmw 320, dopo che il sistema Targasystem aveva segnalato la mancata assicurazione e l’omessa revisione su quel veicolo.

Ai successivi controlli da parte degli agenti, risulta in effetti che la Bmw 320 fermata è effettivamente priva di assicurazione e di certificato di revisione. Alla richiesta infine al conducente – B.V., 29 anni, residente a San Cesario sul Panaro (Modena) – di esibire la patente, questi mostra un abbonamento ai mezzi pubblici elvetici.

Da ulteriori accertamenti, risulta che B.V. non ha mai conseguito la patente di guida. Il 29enne, quindi, alla fine è stato sanzionato per oltre 6.000 euro e la vettura sulla quale viaggiava è stata sottoposta a sequestro per 3 mesi. m.ped.