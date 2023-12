Multati cinquanta ’furbetti ’ dei rifiuti

Scovati dall’inizio dell’anno una cinquantina di trasgressori che hanno abbandonato rifiuti in modo improprio, commettendo reato, oggi punibile anche penalmente. Grazie alla foto trappola, attiva da maggio sul territorio comunale, la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara ha emesso 50 sanzioni per abbandono o errato conferimento di rifiuti. La cosa sorprendente, che si è potuta rilevare attraverso i dati forniti dalla foto trappola, è che questo fenomeno di inciviltà è alimentato tanto da residenti a Bomporto quanto da utenze registrate in altri comuni, dando luogo al cosiddetto fenomeno della "migrazione dei rifiuti".