Multati per 12 milioni in un anno: "Rischio caos, dialogo tra Comuni"

Modena è al terzo posto in regione per incasso delle multe in un anno. Nel 2023 sono entrati nelle casse degli enti pubblici per violazione del codice della strada 11,7 milioni di euro. È come se ogni modenese abbia pagato 63 euro di sanzioni, sebbene occorra considerare che non tutte le multe riguardano automobilisti residenti e, anzi, in alcune aree turisti e pendolari contribuiscono in modo importante al dato complessivo. L’analisi è di Facile.it che ha elaborato i dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. Al primo posto in questa speciale graduatoria c’è Bologna con 31 milioni e 600mila euro, al secondo Parma con 13,9 milioni, quindi Modena. A seguire Rimini (8,4 milioni), Ravenna (7,6 milioni), Reggio Emilia (6,3 milioni), Ferrara (4,5 milioni) e Piacenza (3,7 milioni). Chiudono la classifica i comuni di Cesena e Forlì, che hanno incamerato, rispettivamente, più di 2,9 milioni e più di 1,7 milioni.

Come si diceva Facile.it ha calcolato anche il valore di ‘multa pro capite’ (come rapporto tra i proventi registrati nel Siope e il numero di abitanti residenti): dall’analisi emerge che anche ai primi posti di questa classifica si trovano Bologna, con una sanzione pro capite pari a 81 euro, Parma (71 euro) e Modena (63 euro). Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano Rimini (57 euro), Ravenna (49 euro) e – a brevissima distanza tra di loro – Reggio Emilia (37 euro), Piacenza (36 euro) e Ferrara (35 euro).

Commentando i dati, Marzio Govoni di Federconsumatori rileva come "non ci sia un particolare accanimento nei confronti dei cittadini modenesi. Noi però assieme a Confesercenti abbiamo sollecitato l’istituzione di un tavolo provinciale con enti pubblici e associazioni ambientaliste per cambiare l’approccio con il quale nella nostra provincia si affrontano questi temi, applicando una metodologia che parta da un esame approfondito dei dati dell’incidentalità, comune per comune e strada per strada". La richiesta è di introdurre "limitazioni solo ove queste possano essere realmente utili, andando a verificare accuratamente i risultati ottenuti laddove le misure restrittive sono state introdotte da tempo". Per cancellare la percezione che i comuni vogliano solo fare cassa "a nostro parere è necessario scongiurare il rischio caos, indotto da scelte ’patchwork’ sul territorio. Per questo, chiediamo di trattare questo tema in un tavolo a carattere provinciale, che tenti di dar ordine alle scelte, già fatte o da programmare, comprese quelle legate a controlli e sanzioni, individuando eventuali anomalie come fu il caso di Formigine per qualche mese o Corso Italia a Modena".