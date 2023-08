Multato per l’abbandono di rifiuti "Pensava di restare impunito"

Che il porta a porta abbia scatenato, oltre alle note doglianze di cui, da 150 giorni – il sistema è entrato in vigore a marzo - a questa parte, c’è ampia e quotidiana letteratura sui social che raccontano il quotidiano cittadino, l’inciviltà dei più è noto. Il cittadino che tuttavia, oltre ad abbandonare indebitamente i rifiuti, "lo faceva – spiega l’Amministrazione Comunale – sbeffeggiando le telecamere poste nei pressi dell’isola ecologica di via Refice" ha decisamente esagerato. Ed è stato identificato e sanzionato dalla Polizia Locale che, oltre che ai filmati, si è avvalsa dell’attività di indagine dell’agente di prossimità, che conoscendo la zona, è "andato a dama" individuando il cittadino, il cui comportamento è stato stigmatizzato anche dal Sindaco Gian Francesco Menani. "Fa specie il suo modo di sbeffeggiare le telecamere pensando di rimanere impunito – il commento del Primo cittadino – recando danno al decoro della città e prendendosi gioco di chi, come la maggior parte dei cittadini, rispetta le regole: vediamo se cambierà idea a fronte di una sanzione di oltre 300 euro". Salgono così a 121 – erano un centinaio a fine giugno - le sanzioni comminate ai ‘furbetti’ del porta a porta: considerato che il nuovo modello è stato introdotto a marzo nei primi quartieri siamo a poco meno di una multa al giorno, a suggerire da una parte come la sorveglianza nei confronti dei ‘ribelli’ si sia fatta più stringente, ma anche come a non rassegnarsi al corretto conferimento dei rifiuti siano ancora in troppi, come peraltro testimoniato da colpi d’occhi tutt’altro che esaltanti dal punto di vista del decoro in prossimità di diverse batterie tra il centro e la periferia. L’Amministrazione ha in una prima fase ‘tollerato’, intervenendo soprattutto in fase preventivaInformativa ottenendo da chi gestisce la raccolta passaggi più frequenti e arruolando ‘tutor’ che vigilassero sul rispetto delle regole da parte della cittadinanza, poi è passata alla linea dura, a dispetto di perplessità più volte esternate nei confronti di un sistema definito ‘fallimentare’ a più riprese, ma con il quale i conti vanno fatti evitando che la città si trasformi in una discarica e i ‘furbetti’ continuino a sentirsi più furbi dei tanti che il loro dovere lo fanno. "Invito tutti i cittadini ad adottare comportamenti consoni, non abbandonare rifiuti ed esporli negli orari convenuti per poter continuare ad avere una città vivibile e pulita: ricordo che l’elevato numero di abbandoni di rifiuti sul territorio comunale genera sporcizia e degrado, oltre che maggiori costi di recupero a carico della collettività", dice ancora il Sindaco, che tuttavia non ne ha solo per i cittadini, ma anche per chi gestisce la raccolta.

"Oltre ai sassolesi, anche la Coop. Brodolini è invitata a fare il suo dovere in un modo decisamente migliore. Non sempre i cartoni davanti ai negozi vengono ritirati e spesso intere strade vengono ’dimenticate’ con i sacchetti che rimangono a terra per diversi giorni: abbiamo già interessato Atersir – aggiunge Menani - affinchè proceda con le sanzioni nei suoi confronti come previsto dal contratto. Per avere una città più pulita e decorosa occorre averne cura e ognuno deve fare la sua parte". Vale per chi il pattume lo fa, e vale anche per chi lo raccoglie.

