Multe, è record di incassi: oltre un milione e mezzo

Sono cresciute, nel 2022, le violazioni al codice della strada (11.697, +28,8% rispetto al 2021) sulla rete stradale sassolese e sono aumentati, in modo ragguardevole, anche gli incassi del Comune alla voce ‘multe’. Il 2022 parla, infatti, di oltre un milione e mezzo di euro accertati (1.506.976), ovvero il 20% in più rispetto al 2021. Un record considerato che, se due anni fa non si era andati oltre gli 1,2 milioni di euro, tra 2018 e 2020 gli scostamenti anno su anno erano stati minimi (1,1 milioni circa). Rispetto al totale, 1,3 milioni derivano dalle sanzioni comminate tout court (divieti di sosta, condotte scorrette, eccessi di velocità, mancanza o irregolarità dei documenti), mentre solo il 10% dalle violazioni dei limiti di velocità rilevate con dispositivi elettronici. In ogni caso, il ‘tesoretto’ a disposizione dell’Amministrazione è sensibilmente inferiore all’accertato (quasi 600mila euro vengono accantonati sul fondo relativo ai crediti di dubbia esigibilità) e le entrate nette sono 904mila euro (nel 2021 furono 696mila euro). Ma nemmeno tutto il ‘netto’ resta a disposizione dell’Amministrazione, obbligata a reinvestirlo come da prescrizioni legislative. In particolare, rispetto ai 904mila euro totali, poco meno della metà verrà destinato alla sicurezza: potenziamento e manutenzione delle segnaletica (100mila euro), potenziamento degli strumenti a disposizione della Polizia Municipale o l’acquisto e noleggio di automezzi (100mila euro), manutenzione delle strade e degli asfalti, realizzazione di guard rail, passaggi pedonali e progetti di educazione stradale nelle scuole (200mila euro). Altro, il Comune è obbligato a versare ad enti terzi (come la Provincia, che incassa 18mila euro da quanto ‘riscosso’ sulle strade di sua competenza) mentre ulteriori 75.250 euro, anche in questo caso è un obbligo di legge, andranno investiti sempre a beneficio della Polizia Locale.

Stefano Fogliani