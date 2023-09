Multe, il conto è salato:800mila euro in sei mesi

Siamo in media, e anche oltre. Oltre rispetto a quanto raccolto nel primo trimestre dell’anno (poco meno di 350mila euro) e in media, e poco sopra anche in questo caso, con quanto incassato nel 2022, quando i proventi delle sanzioni per le violazioni al codice della strada incassate dal Comune si attestarono a 1,5 milioni di euro. Ebbene, da gennaio a giugno del 2023 il Comune ha accertato violazioni per un totale di poco più di 800mila euro, come da determina ufficiale mutuata dai dati forniti dalla Polizia Locale all’Amministrazione Comunale in omaggio alle regole contabili che vogliono le cifre oggetto di rendiconto trimestrale ai fini della ripartizione del totale dei proventi.

Parte dei quali vanno infatti ripartiti con altri enti, tra cui la Provincia per quanto attiene alle infrazioni registrare sulle strade provinciali, o destinati a investimenti a beneficio della sicurezza stradale o ancora al potenziamento della strumentazione a disposizione della Polizia Locale. Se il 2022, con 1,5 milioni, era stato un anno-record per le multe (m anche per i sinistri registrati, in crescita del 28% rispetto al 2021) il 2023 si avvia a batterlo, e vale poco rilavare che il dato, ad oggi, non prevede gli ‘sconti’ previsti per i pagamenti abbreviati.

Ce n’è abbastanza per intravvederne la crescita, se è vero come è vero che la voce più importante (quella relativa alle violazioni al codice della strada) nel primo trimestre si era fermata a 328mila euro e oggi è appunto, a 773mila euro, quindi più del doppio. Voci più marginali quelle relative alle violazioni amministrative attinenti, ad esempio, al commercio (4300 euro) e alle contestazioni in ordine ai cosiddetti reati ambientali (6640 euro) e le possibilità che il dato sia destinato comunque a crescere si collegano anche all’installazione dei photored sulla Circonvallazione e su via Ancora, entrato in funzione solo il primo marzo e il cui impatto rispetto al primo trimestre era, quindi minimo.

E chissà che, dietro all’aumento dei proventi, non ci siano proprio i due dispositivi posti agli incroci: a fine maggio si parlava di oltre 600 sanzioni elevate dagli occhi elettronici nei primi tre mesi di funzionamento e considerato che farsi beffe del photored costa 160 euro il conto si fa presto a farlo. E in attesa dei dati di fine anno, il 2023 minaccia di essere un tantino più salato, per gli automobilisti sassolese, del 2022.