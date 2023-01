"Multe, niente sconti: cittadini penalizzati"

L’amministrazione ieri in Consiglio ha ufficializzato il no allo sconto su multe e tributi locali per i debiti 2000-2015 inferiori ai mille euro introdotto con la legge finanziaria nazionale.

Il Comune, comunque, precisa che "i debitori possono ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, dal gennaio 2000 fino al 30 giugno 2022. La decisione dell’amministrazione è stata spiegata dall’assessore al Bilancio Gianpietro Cavazza con "l’esigenza di garantire equità tra i cittadini sugli aspetti fiscali e tributari, rispettando comunque gli equilibri di bilancio".

La delibera è stata approvata dalla maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Europa Verde-Verdi, Modena civica) e dal Movimento 5 Stelle con il voto contrario di Lega Modena e Forza Italia; astenuti Fratelli d’Italia, Modena sociale, Alternativa popolare, Gruppo indipendente per Modena.

I carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro per il periodo 2000-2015 per il Comune di Modena ammontano a quasi 25 milioni di euro e la stima per gli eventuali stralci si assesta attorno ai quattro milioni e 400 mila euro, "anche se l’impatto sul bilancio del Comune sarebbe ridotto visto che tuttora sono iscritti nella contabilità generale meno di 20 mila euro".

Ma per l’opposizione invece occorreva "andare incontro alle esigenze dei cittadini". Stefano Prampolini della Lega ha rilevato "che si tratta spesso di fondi ormai ’inesigibili’", per cui sarebbe stato meglio avallare "il provvedimento di sanatoria". La misura infatti, ha aggiunto Giovanni Bertoldi, "si colloca nelle scelte del legislatore a favore dei cittadini in una fase storica difficile e, contestualmente, finalizzate a fare un po’ di ‘pulizia’ nella contabilità di molti enti". Il Comune quindi, ha rilevato il consigliere, dovrebbe “andare incontro alle esigenze dei cittadini, anziché guardare sempre nelle tasche delle persone". La pubblica amministrazione, ha proseguito sul tema Elisa Rossini (Fratelli d’Italia), "non riesce evidentemente ad attivare procedure efficaci di recupero crediti".