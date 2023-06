Multe per 350mila euro in tre mesi Ma i photored erano ancora spenti

Circa 350mila euro. A tanto ammontano le entrate relative alle sanzioni amministrative e a quelle per le violazioni del codice della strada nel primo trimestre del 2023. Lo rende noto il Comando della Polizia Municipale di Sassuolo, in omaggio alle regole contabili che vogliono le cifre oggetto di rendiconto trimestrale ai fini della ripartizione del totale dei proventi. Che sono, grosso modo in linea con i conti degli anni precedenti e, proiettati sui 12 mesi dell’anno, garantirebbero poco più di quanto accertato nel 2021 (1,2 milioni di euro) e poco meno del 1,5 milioni di euro – dato record, come da record fu la crescita delle infrazioni, pari al +28% - del 2022. In particolare, il totale delle sanzioni emesse in questo primo trimestre dell’anno riguarda, per larghissima maggioranza, le sanzioni per le violazioni del codice della strada (328.936 euro) e, in misura appena marginale, altre sanzioni amministrative concernenti, ad esempio, le irregolarità delle attività commerciali. Il resto che manca ad arrivare al totale – 345mila euro malcontati – ce lo mettono i circa 10mila euro garantiti dalle sanzioni emesse per le violazioni registrate sulle strade provinciali. Detto che parte del totale è necessariamente vincolato a destinazioni già decise dalla legge (una parte va alla Provincia, altro va destinato alla sicurezza e alla manutenzione stradale, ai beni e alle attrezzature della Polizia Municipale) va poi aggiunto che il dato di questo primo trimestre dell’anno, naturalmente, non prevede gli ‘sconti’ previsti per i pagamenti abbreviati, ma consente comunque di farsi un’idea relativa a quanto il Comune potrà incassare dagli automobilisti più indisciplinati e a occhio tra marzo e giugno è destinato a salire, complice l’impatto sui ‘conti’ dei due photored installati tra via Ancora e via Radici in Monte e tra la Circonvallazione e via Rometta ed entrati in funzione solo dal primo marzo. Si parla, relativamente a questi dispositivi, di poco più di 600 infrazioni rilevate da marzo a fine maggio.

Stefano Fogliani