"Multe per ripagare l’autovelox" ’Gelo’ tra Serramazzoni e Pavullo

"In tre mesi con l’autovelox sull’Estense riusciremo a recuperare i soldi spesi per acquistare sia il rilevatore di velocità, sia la macchina dei vigili. Lo dico qui perché siamo tra serramazzonesi: sapete chi pagherà? Tutte le persone degli altri comuni dell’Unione, che passano dall’Estense andando a Modena, perché le multe le faremo a loro". E’ bufera sul sindaco di Serra Claudio Bartolacelli, dopo che un video risalente ad un incontro frazionale assieme alla Giunta di circa un mese fa, in questi giorni è diventato virale in rete, raccogliendo critiche da cittadini di tutta la montagna. In questa ripresa, oltre a motivare la scelta di uscire dal Corpo Unico di polizia locale, il sindaco si lascia scappare qualche parola ‘di troppo’ rispetto a come intenda finanziare il servizio comunale dei vigili urbani. Il tutto a valle della discussione che si era aperta in tutta la montagna su come rendere l’Estense una strada più sicura, dopo diversi incidenti. Due i fronti di pensiero: chi, come il sindaco di Pavullo Davide Venturelli, chiedeva il raddoppio dell’arteria a due corsie per senso di marcia e chi, come Bartolacelli, sosteneva l’ipotesi di monitorare la velocità. "Sulla stampa avete letto la posizione del sindaco di Pavullo – prosegue Bartolacelli nel video – sia lui che altri esponenti pavullesi credono di risolvere il problema aumentando le corsie nel tratto di Serra. Peccato che nel territorio di Serra siamo noi a decidere: gli ho spiegato più di una volta che lui deve pensare a realizzare la circonvallazione nel tratto dietro alle ceramiche (la tangenziale di Pavullo, ndr) e che, per il tratto di Serra, il parere lo diamo noi. Non si può aumentare la strada dopo essersi accorti di aver realizzato un polo industriale a Sant’Antonio senza che la viabilità potesse reggere il traffico di camion. Bisognava pensarci prima: per cui, ci si può scordare di realizzare le quattro corsie di marcia, oltretutto per un asse che servirebbe solo a far passare i pavullesi". Chiamato in causa dallo stesso Bartolacelli, il sindaco di Pavullo replica: "Non mi sembra corretto entrare in polemica proprio durante la campagna elettorale, ma credo che il polo industriale dei Baldaccini meriti un minimo di rispetto – tuona Davide Venturelli –, considerato anche che dà da lavorare a gente di Serramazzoni". Riguardo all’idea di far cassa con i cittadini degli altri comuni, Venturelli si limita ad un "no comment".

Riccardo Pugliese