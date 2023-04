"Multe sull’Estense? L’obiettivo è la sicurezza, strumentalizzate le mie frasi sull’autovelox"

Arriva la precisazione del sindaco di Serramazzoni, Claudio Bartolacelli, in merito al video circolato in rete che aveva creato non poche polemiche. Al centro della bufera c’erano le parole del sindaco – in un video spuntato su Facebook – riguardo l’idea di multare "tutte le persone degli altri comuni che passano dall’Estense andando a Modena", per finanziare il servizio di polizia municipale, tornato in mano al Comune di Serra dal 1° aprile. "Di questa vicenda, in un momento tanto delicato di campagna elettorale, se ne sta già occupando il nostro legale – premette Bartolacelli –. Qualcuno ha strumentalizzato un fatto di 45 giorni fa, ed il significato del mio discorso non è stato compreso: è importante fare sicurezza sulle strade, perciò è necessario comprare un autovelox, e io ho rassicurato i cittadini preoccupati per l’indebitamento del Comune. Alla fine, indipendentemente dal comune di residenza, non è il sindaco di Serra a stabilire a chi fare le multe, ma il Codice della Strada. E noi i vigili ce li metteremo, a differenza dell’Unione che da quando sono stato eletto ha organizzato, a quanto mi risulta, un servizio di autovelox un solo pomeriggio del 2020. Sono preoccupato per tutte le persone che ogni mattina rischiano la vita per strada, perché c’è chi non rispetta le regole: l’autovelox è una soluzione in attesa che si realizzino altri progetti (come l’ampliamento a quattro corsie, ndr), che dovranno tener conto della presenza di due grandi frazioni di Serra al di là dell’Estense". Sul punto interviene anche il presidente dell’Unione dei Comuni, Gian Battista Pasini: "La proposta nel video di Bartolacelli la ritengo una battuta riuscita male, più che un reale pensiero – sottolinea –, oppure un atteggiamento frutto della fase di campagna elettorale. Non credo sia in alcun modo giustificabile l’idea di finanziare l’autovelox a seconda del cittadino che transita sull’Estense. Nel 2020, il Comune di Serramazzoni aveva già manifestato di uscire l’idea del Corpo unico dei vigili, immagino che quindi avrebbe avuto tutto il tempo per organizzarsi al meglio nella gestione della polizia municipale. Inoltre, di fronte a scelte di miglioramento della viabilità, cioè prioritariamente il progetto di variante al centro abitato di Pavullo e l’allargamento dell’Estense, credo sia importante che lo stesso Comune di Serramazzoni sia partecipe nel sostenerle. Più si è uniti nel chiedere di migliorare i tempi di percorrenza e la sicurezza delle strade, più si è credibili".

Riccardo Pugliese