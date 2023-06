’Multicolor Run’ domani tra le colline

Manca poco alla partenza della Multicolor Run di domani, la camminata non competitiva con lancio di colori che dal parco San Polo si snoderà su due percorsi di diversa difficoltà tra le colline di Castelvetro, in una festa di sport, natura, musica, allegria e solidarietà. Organizzata da Avis insieme all’azienda Bosch Rexroth Oil Control, la ’corsa colorata’ conclude gli eventi che in tutta la provincia hanno celebrato la Giornata Mondiale del Donatore di sangue, richiamando l’attenzione sui temi dell’inclusione. Il ricavato infatti andrà a favore di quattro associazioni. Per tutti il ritrovo al parco San Polo è alle 8.30 per le iscrizioni e il ritiro dei kit, con partenza della camminata alle 10.30. Su entrambi i percorsi i runners verranno inondati da getti di polve re colorata. All’arrivo al parco, musica, giochi e l’animazione dal palco insieme ai dj di Radio Stella.