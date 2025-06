Mundus porta a Carpi la poliedrica Joan Thiele e le sonorità dei Bcuc

Il Festival Mundus, storica rassegna musicale estiva promossa da Ater Fondazione, celebra 30 anni di attività con un’edizione speciale: numerose star internazionali saliranno sui palcoscenici del Festival per la prima volta. Come da tradizione, Mundus ci condurrà in un viaggio musicale senza confini che attraversa culture, territori e generi: dal jazz alla world music, dal folk alla musica contemporanea, dal soul e l’R&B passando dal rock. Dal 30 giugno al 1° agosto, sono in programma 16 concerti con circa 60 artisti italiani e internazionali in luoghi di grande fascino nei comuni di Carpi, Casalgrande, Correggio, Reggio Emilia, Scandiano, e, per la prima volta, anche a Sorbolo Mezzani, in provincia di Parma. Nello specifico, piazzale Re Astolfo a Carpi farà da cornice a due appuntamenti, entrambi presentati per la prima volta a Mundus. Il 2 luglio sarà protagonista Joan Thiele, artista poliedrica e affascinante, capace di fondere R&B, soul e jazz con un tocco cinematografico unico. Presenterà il suo ultimo lavoro, Joanita, definito da Rolling Stone Italia come "l‘album italiano del momento". Il 22 luglio, invece, sarà impossibile resistere all’energia di un evento in esclusiva nazionale: per la prima volta sul palco di Mundus arriva Bcuc-Bantu Continued Uhuru Consciousness, una travolgente band sudafricana che mescola funk indigeno, hip-hop e punk rock. La loro musica, intesa come strumento di liberazione politica e spirituale, celebra le radici africane attraverso sonorità jazz e influenze contemporanee.

m.s.c.