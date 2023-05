’Mundus’ porta a Carpi la stella Ute Lemper

di Stefano Marchetti

Prendendo a prestito un celebre ritornello dei Matia Bazar, potremmo dire che... c’è tutto un Mundus intorno. Con l’estate, infatti, torna la sempre attesa rassegna (promossa da Ater) che da 28 anni porta musiche e cultura nelle province di Reggio Emilia e Modena. Dal 29 giugno al 3 agosto saranno 15 i concerti ospitati in piazze, chiostri e cortili. E proprio l’evento inaugurale, con la ‘divina’ Ute Lemper, si terrà a Carpi, nell’abbraccio di piazzale Re Astolfo che poi il 26 luglio accoglierà anche il recital che Paolo Jannacci dedica al padre Enzo.

In ogni edizione di ’Mundus’ si alternano tradizioni, generi e interpreti molto diversi, dal jazz internazionale al pop, dalla world music alla canzone d’autore: da ogni angolo del mondo arrivano suoni, motivi, evocazioni. E sarà sicuramente un evento speciale quello che aprirà la rassegna a Carpi, giovedì 29 giugno, con Ute Lemper, stella tedesca dal fascino magnetico, cantante, ballerina, autrice e attrice: accompagnata da un quartetto, presenterà il suo recital ’Time Traveler’, attraversando 45 anni della sua straordinaria carriera. Ute Lemper è stata acclamata nel West End londinese e a Broadway, e ha raggiunto l’eccellenza nell’interpretazione dei brani di Kurt Weill, dei cabaret berlinesi e della chanson francese. Nel suo percorso ha collaborato con tantissimi grandi, da Luciano Berio a Pina Bausch, Philip Glass e perfino i Pink Floyd. Mercoledì 26 luglio, poi, il palcoscenico carpigiano sarà tutto per Paolo Jannacci, voce e pianoforte, che renderà omaggio al padre Enzo, a dieci anni dalla scomparsa. Insieme a un gruppo con batteria, tromba e basso elettrico, ripercorrerà i successi dell’indimenticabile medico cantautore milanese, caposcuola del cabaret italiano, grande amico di Giorgio Gaber, Cochi e Renato, o Teo Teocoli. Il suo divertente ritornello ’Vengo anch’io... no tu no’ è entrato quasi nell’uso comune.

Sarà simpatico ricordare la sua stravagante fantasia in una serata toccante e divertente insieme. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle 21.30 e, in caso di maltempo, si terranno al teatro Comunale di Carpi. Il biglietto (che è a ingresso unico) costa 12 euro.

E se avete voglia di... fare un salto fuori porta e uscire dalla nostra provincia, ecco alcuni degli altri appuntamenti di ’Mundus’: alle Scuderie di Villa Spalletti a Casalgrande, il 12 luglio Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, e il 13 Sarah Jane Morris, poi in piazza Fiume a Scandiano il 20 luglio gli Extraliscio con Mirco Mariani e Moreno il Biondo, e il 1° agosto Erica Mou. Tutto il programma sul sito www.ater.emr.it