"Mungitura e pulizia ’pagate’ con il sole"

I primi risultati sono arrivati dopo poche settimane: "tutta l’energia che abbiamo prodotto l’abbiamo consumata per la mungitura delle mucche e per la pulizia della stalla". Lo spiega Francesco Bertacchini, titolare di un’azienda agricola a Pavullo che produce latte destinato a Parmigiano Reggiano, con 40 capi in lattazione su un terreno di 80 ettari. Bertacchini nel 1999 ha raccolto il testimone dai genitori che avevano fondato l’azienda nel 1972. Approfittando dei contributi pubblici ha deciso di avviare un piano di ammodernamento, a partire dall’installazione di pannelli fotovoltaici su una parte del tetto della stalla, oltre 400 metri quadri.

Perché avete deciso di intraprendere questa strada?

"In un’epoca di cambiamenti climatici e di aumento dei prezzi di concimi, mezzi tecnici ed energia non c’è dubbio che l’azienda agricola del futuro andrà ripensata. Noi abbiamo iniziato a pensarci da un po’, ma è chiaro che per fare questo occorrono investimenti e strumenti. Bisogna fare un passo alla volta".

Cosa l’ha spinta a fare il primo passo?

"Mi sono confrontato con un amico che lavora nel settore. E poi mi sono affidato a Proteo Engineering che si è occupata di tutta la parte progettuale, dalla ricerca dei bandi alla compilazione delle domande. Siamo una piccola azienda, non abbiamo al nostro interno le competenze per far fronte a questi aspetti".

Avete cominciato dai pannelli solari.

"Sì abbiamo colto l’opportunità dei fondi europei, in un momento in cui i costi dell’energia hanno un impatto molto pesante sul bilancio familiare e aziendale".

Negli ultimi mesi siete riusciti a risparmiare?

"Sinceramente per la nostra attività non abbiamo tanto margine. La mungitura degli animali e la pulizia della stalla sono azioni che si ripetono 365 giorni l’anno, mattina e sera".

Con l’impianto fotovoltaico quanto contate di risparmiare?

"Mi aspetto di avere un risparmio di almeno il 50% sulla bolletta, ma lo vedremo nei prossimi mesi. Per ora tutta l’energia prodotta con i pannelli l’abbiamo consumata per l’attività quotidiana".

p. t.