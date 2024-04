Municipale scopre officina abusiva in periferia

Modena, 26 giugno 2015 – Aveva tutto per riparare automobili, tanto da sembrare una vera e propria officina. Non era così e gli agenti della municipale hanno smantellato un’attività di carroziere e meccanico completamente abusiva, compresa la scoperta di una costosa bicicletta da corsa in carbonio risultata rubata. A gestire l’officina abusiva in un capannone in periferia un moldavo 22enne, I.O. le iniziali, residente in città, sorpreso mentre stava lavorando su alcuni veicoli lasciati in riparazione dai clienti.

All’attività abusiva l’unità operativa della Polizia stradale della Municipale è arrivata ricercando un’automobile che si era allontanata da un sinistro. L’ambito di attività legato alla sicurezza stradale svolto dagli operatori non si ferma infatti al controllo della viabilità e dell’efficienza dei veicoli sulla strada, ma può estendersi anche alle officine dove i mezzi vengono sottoposti a riparazione o manutenzione.

Nel caso specifico, l’attività svolta dal moldavo è risultata condotta in forma imprenditoriale, l’uomo è stato quindi sanzionato con un verbale da 5.164 euro, mentre l’attrezzatura che utilizzava, come trapano, batteria, flessibile, crick e strumentazione per il sollevamento dei veicoli, è stata sottoposta a sequestro.

Gli operatori della Municipale hanno inoltre rintracciato il proprietario della costoso velocipede rinvenuto nell’officina abusiva, la cui presenza il moldavo non ha saputo spiegare. La bicicletta, che era stata portata via da un garage alcuni giorni prima, insieme a un compressore anch’esso ritrovato, è già stata restituita al proprietario che ne aveva denunciato il furto presso i Carabinieri del Comune di residenza nella provincia di Reggio Emilia; mentre per il moldavo è scattata anche una denuncia per ricettazione.