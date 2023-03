Muore a 50 anni Massimo Malaguti

Ha lottato fino all’ultimo, ‘iron Max’, come lui stesso si era definito in un post, ma il suo cuore non ha retto. E’ morto ieri pomeriggio a soli 50 anni Massimo Malaguti, ‘Tappo’ per gli amici, a seguito di una complicazione della patologia cardiaca di cui soffriva da alcuni anni. Una notizia terribile che ha scosso due comunità, Sassuolo e Carpi: Massimo era molto conosciuto e stimato. Era sempre sorridente, appassionato del calcio e anche della bicicletta. Malaguti da Carpi si era trasferito a Sassuolo dove viveva con la compagna e la figlia e gestiva un centro estetico. Nel febbraio 2020, dopo un’operazione, aveva scritto sui social: "L’operazione è andata bene e ho una seconda possibilità. Amo la vita". Parole che fanno rimpiangere ancora di più il suo indimenticabile sorriso. m.s.c.