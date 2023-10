Muore a un mese dall’incidente: "Eleonora era dolce e altruista"

Sarebbe stato un mese esatto oggi da quel terribile incidente avvenuto nella serata di venerdì 22 settembre. Un mese durante il quale Eleonora Manfredini, 27 anni, ha lottato con tutte le sue forze all’ospedale Maggiore di Bologna dove era stata portata in condizioni gravissime. Ma ogni speranza nutrita da amici e famigliari si è di colpo spezzata dopo un drastico peggioramento nei giorni scorsi. E venerdì il marito Gianluca Fantozzi ha purtroppo dato la peggiore delle notizie: "Ciao amore mio, proteggimi tu da lassù", ha scritto. In pochi minuti la voce si è diffusa a macchia d’olio in tutta Serra e comuni limitrofi, portandosi dietro una immensa scia di dolore. Eleonora, infatti, era molto conosciuta. Originaria di Selva, lavorava a ‘La Punta’, azienda della zona industriale di Faeto che si occupa di cablaggi. Tempo fa, si era trasferita a Montebonello di Pavullo insieme al marito, con il quale era sposata dal 2019. Dal giorno dell’incidente, lui teneva costantemente aggiornata la comunità riguardo alle condizioni della moglie, scomparsa dopo un improvviso peggioramento. Eleonora lascia un vuoto "incolmabile", come ha scritto la grande amica Valentina: "Averti nella nostra vita è un grande dono che custodiremo per sempre nel nostro cuore – è il delicato ricordo affidato ai social –. Abbiamo creduto, sperato e lottato insieme a te, piccola guerriera. La rabbia è il sentimento che per adesso prende il sopravvento, assieme allo sconforto e alla disperazione. Ma tutti devono sapere che per noi sei stata la migliore amica che potessimo avere al nostro fianco, quell’amica che ci portava le rose anche senza un motivo, l’amica gelosa, dolce che si preoccupava sempre prima per noi che per se stessa". Centinaia sono stati i commenti e i pensieri dei cittadini di Serramazzoni e Pavullo, soprattutto nei confronti di amici e famigliari. Attorno alla famiglia fa sapere di stringersi l’amministrazione comunale di Serramazzoni. Tanti sono stati anche i ricordi di chi ha avuto la fortuna di poter conoscere Eleonora, come Giorgia Malagoli della cartoleria ‘L’Astuccio’: "Ti ricorderò sempre come una delle mie ‘piccoline’, quando arrivavi saltellando in negozio, ogni giorno, prima della scuola. Ora in cielo c’è una stella in più accanto a Silvia". Il riferimento è a Silvia Artoni, un’amica di Eleonora scomparsa solo tre mesi fa. Il destino di Eleonora era improvvisamente cambiato la sera del 22 settembre, mentre faceva rientro a casa dal lavoro. La sua Toyota Yaris grigia, in un tratto rettilineo della via Giardini tra l’incrocio per Pompeano ed il caseificio di San Pietro in Rio Torto, aveva improvvisamente sbandato, finendo in uno stretto e profondo terrapieno tra due muri. L’elisoccorso l’aveva trasferita d’urgenza all’ospedale ma, purtroppo, non ce l’ha fatta. Martedì alle 11.30 nella chiesa di Selva sarà dato l’ultimo saluto a Eleonora (esequie affidate a onoranze Franchini).

Riccardo Pugliese