Muore dopo giorni di agonia l’anziano ferito sulla pista ciclabile

La bicicletta e gli amici in piazza caratterizzavano la sua quotidianità. Per questo a Modena il suo volto era noto. Non ce l’ha fatta Benito Franciosi, l’anziano di 82 anni rimasto coinvolto in un tragico incidente avvenuto sabato in strada San Cataldo. La dinamica di quanto accaduto sulla ciclabile a pochi passi dal cimitero è ancora al vaglio della polizia locale: infatti pare che il ciclista si sia scontrato con un’altra bicicletta che viaggiava nella stessa direzione di marcia. Franciosi, a seguito dell’urto ha perso l’equilibrio finendo al suolo. Le condizioni del pensionato sono apparse subito critiche agli operatori che lo hanno stabilizzato e trasportato d’urgenza a Baggiovara. Dopo due giorni in terapia intensiva, purtroppo ieri il cuore dell’82enne ha smesso di battere. Troppo grave il trauma riportato al capo nella caduta sull’asfalto. Sabato sul posto erano appunto intervenuti gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi. Ora sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’ennesimo incidente mortale.

v.r.