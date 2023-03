Muore in ospedale a 2 anni, disposta l’autopsia

Lutto all’ospedale di Sassuolo dove martedì notte è morto un bimbo di soli 2 anni e mezzo.

Sarà l’autopsia a fare luce sull’accaduto che ha addolorato l’intera comunità, ora stretta intorno ai famigliari. Tanti i ricordi sui social per il "piccolo angelo volato in cielo". Il bambino, da quanto è stato possibile ricostruire, è stato portato dai genitori al pronto soccorso dell’ospedale di Sassuolo nel pomeriggio perché non si sentiva bene.

Sarebbe stato subito ricoverato in Pediatria dove è rimasto in osservazione nelle ore successive.

Poi nella notte l’improvviso e inaspettato aggravarsi delle sue condizioni.

I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo ma, purtroppo, il suo cuoricino ha smesso di battere.

E’ stato disposto l’esame autoptico che dovrà chiarire le cause del decesso.

"Sentite condoglianze alla famiglia, la sua anima è volata in cielo ma sarà sempre presente nei nostri cuori. Era una presenza davvero bella in questo mondo" si legge sui social in ricordo del bimbo. "Mancherai tantissimo, da lassù proteggi tutti".