Muore mentre pota un albero in giardino

Tragedia nel primo pomeriggio di ieri a Fanano. Ancora la dinamica di quanto accaduto non è chiara; sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale Stazione per far luce sul dramma. Quel che si sa, purtroppo, è che il 75enne Marino Bellettini è stato trovato a terra, privo di vita accanto ad un albero.

L’ipotesi è che l’anziano sia stato colpito dall’arbusto mentre stava potando nel proprio giardino di via Passerino, in località Canevare. Non si esclude però che il pensionato possa essere caduto a terra a seguito di un malore. L’episodio si è verificato intorno alle 13.30 circa di ieri. Ad accorgersi dell’uomo privo di sensi a terra sono stati i parenti che hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Una volta giunti a destinazione, però, gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Bellettini.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Fanano che hanno eseguito i primi accertamenti sul posto così come i vigili del fuoco, che hanno liberato la salma dall’arbusto precipitato al suolo. Il figlio della vittima è un volontario del corpo dei pompieri, proprio del distaccamento di Fanano. I colleghi si sono stretti subito attorno alla famiglia Bellettini, molto conosciuta e stimata in paese.

Ora sono appunto in corso le dovute verifiche per ricostruire la dinamica della tragedia. Il 75enne si trovava solo al momento del fatto e pare che l’ipotesi più accreditata sia proprio quella di un incidente domestico, seppur non sia possibile escludere a priori il malore.

La tragedia si è verificata in prossimità di un bosco, che si trova appunto accanto all’abitazione della vittima.

Un’altra tragedia, quindi, che sconvolge l’Appennino e la comunità di Fanano, dove ieri ha perso la vita il settantenne Marino Bellettini.

Valentina Reggiani