Muore nove giorni dopo l’incidente: "Amava andare in giro in bicicletta"

"L’avevo sentito poco più di un’ora prima: alle 18.30. Stava andando al bar, con gli amici. Quando alle 20 mi hanno chiamato dicendomi che era rimasto coinvolto in un incidente non ci potevo credere: sono corsa sul posto. È assurdo morire così: lo sgridavamo perché era sempre in bicicletta, nonostante i suoi anni ma lui era così, ancora tanto attivo e con voglia di fare".

È avvolta nel dolore la famiglia di Alfeo Toselli, pensionato 87enne di Finale Emilia molto conosciuto in paese. Per anni, infatti, l’anziano aveva gestito alcuni locali cittadini. Toselli, papà di tre figlie si è spento ieri proprio nel giorno della sua festa in un letto d’ospedale a causa delle terribili lesioni riportate in un incidente la settimana scorsa. Infatti il pensionato, lo scorso 10 marzo era stato investito da un’auto, intorno alle 20.30 a Finale Emilia, mentre percorreva la strada in sella alla sua bicicletta tra via Fratelli Bonacatti e via Libero Borsari. Alla guida del mezzo una 30enne del posto. Subito insieme ai carabinieri erano accorsi sul posto i sanitari del 118 per trasportarlo in ospedale, le condizioni del pensionato si sono purtroppo aggravate fino al decesso avvenuto ieri. "Mio papà Alfeo ha sempre gestito bar e ristoranti in paese – ricorda con affetto la figlia Daniela – ricordo che apri il bar commercio nell’82, il primo pub nella zona. Dopo di che inaugurò la Busa: conosciutissimo tra i giovani. Papà apri altri locali tra Carpi, Modena e Mirandola, poi iniziò a fare il corriere fino alla pensione. Noi figlie (Daniela è quella di mezzo) lo sgridavamo proprio perché era sempre in giro in bicicletta ma amava girare per il paese, lo conoscevano tutti. Era arrivato attivo e in salute alla sua età: è terribile dovergli dire addio in questo modo".

Alfeo si è spento dopo 9 giorni in ospedale: lascia le figlie Michela, Daniela e Barbara. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria e non si esclude che venga disposta l’autopsia per far luce sulle cause del decesso. Tanti amici e parenti si sono stretti attorno alla famiglia Corbelli in un momento di così grande sofferenza. Ieri a Finale, alla notizia del decesso del pensionato è scesa una nube di dolore tra le tante persone che conoscevano Alfeo, soprattutto tra gli amici del bar.