Muore punto da un calabrone. Addio al 56enne Luca Savoca, dipendente del Comune: "Sempre gentile e disponibile"

"Era andato a correre con la sorella di mia moglie. Non sapeva di essere allergico. Lui ha sentito subito il bruciore, poi ha iniziato a perdere i sensi e una volta contattato il 118, mia cognata ha eseguito le istruzioni che le hanno fornito gli operatori. Era una persona gentile e sempre disponibile, ci si trovava per correre e passare un po’ di tempo insieme. Una persona così sarà difficile dimenticarla…".

A ricordare con commozione Luca Vincenzo Savoca è l’amico Mirko Vecchi. Accanto al 56enne, morto mercoledì sera all’ospedale di Baggiovara, dove era stato portato d’urgenza dopo essere stato punto da un calabrone mentre passeggiava sul monte Tre Croci a Levizzano Rangone, Castelvetro, c’era proprio la sorella della moglie di Vecchi. "In una delle tre croci vi è un nido grosso di calabroni – spiega Vecchi – e se ne sono accorti quando lo hanno raggiunto. La sorella di mia moglie ha allertato il Comune. La perdita di Luca rappresenta un dolore grande". Vecchi spiega come l’arrivo dei soccorsi non sia stato immediato, trovandosi la vittima e l’amica in un lungo impervio. È stato difficile da raggiungere per i mezzi di soccorso oltre che da geolocalizzare. Sul posto – mentre gli operatori intervenivano con automedica e ambulanza, stabilizzando il paziente – è poi atterrato l’elisoccorso di Bologna che ha trasportato in codice rosso il paziente a Baggiovara. Savoca, dopo un periodo nella Bassa, si era trasferito in città e lavorava per il Comune di Modena. "Il Comune di Modena esprime cordoglio e vicinanza a familiari e amici per la scomparsa del proprio dipendente Luca Vincenzo Savoca. Il sindaco si stringe ai dipendenti dello Sportello unico per l’edilizia e a tutti i colleghi che lo hanno conosciuto e apprezzato" affermano dall’amministrazione. Dipendente del Comune di Modena da tre anni, Luca era in servizio nella sezione Abusi, condoni e agibilità dell’Ufficio Sportello Unico Edilizia (Sue) e controlli, e si è subito fatto apprezzare dai colleghi per la sua gentilezza e le sue capacità, tanto da essere diventato una delle colonne portanti dell’ufficio. "Una persona riservata, lascia un vuoto importante sia dal punto di vista umano che professionale".

Lutto anche nella Bassa: non solo a San Prospero, dove ha vissuto ma anche a Concordia, dove aveva lavorato all’Ufficio manutenzioni dal 2005 al 2017. "Il contributo del geometra e la sua competenza, specialmente durante l’emergenza sisma, sono stati fondamentali per aiutare la nostra comunità ad affrontare e gestire al meglio una situazione di grande difficoltà".