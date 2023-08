Muore storica dipendente della farmacia Sant’Orsola a Campogalliano: "Tenace e solare, Eva autentico esempio di inclusione"

Tutta la comunità di Campogalliano piange l’improvvisa morte della signora Eva, ‘Eva’ come la chiamavano tutti, 57 anni, di origine tunisina, storica dipendente della farmacia Sant’Orsola di via Garibaldi. "Senza di te non è la stessa cosa. La tua presenza è in ogni angolo della farmacia. Hai lasciato un segno che non potrà essere dimenticato. Sarai sempre con noi con la tua allegria, la tua efficienza nel risolvere i problemi e la tua capacità contagiosa di infondere forza e coraggio. Ti vogliamo bene, Eva! Che Allah ti accompagni": sono le accorate parole del titolare della Sant’Orsola, dottor Michele Chiossi. "Da oltre venti anni Eva lavorava da noi – ricorda il farmacista –. Era ‘di famiglia’, una persona unica, grande lavoratrice, vulcanica, sempre col sorriso. Viveva qui con la sua famiglia (il marito impiegato alla Coop. Bilanciai, e due figli). Eva era un autentico esempio di inclusione ed anche era un vero e proprio punto di riferimento per le persone straniere che trovavano un appoggio in lei". "La notizia della sua morte inaspettata ed improvvisa ci ha sconvolti – prosegue il dottor Chiossi –. Era partita con la sua famiglia per trascorrere il mese di agosto a casa sua, a Mahdia in Tunisia, un appuntamento che aspettava tutto l’anno. Siamo davvero addolorati perché Eva era per tutti noi unica". Anche la sindaca Paola Guerzoni ha parole di affetto per la donna, morta per un improvviso problema di salute: "Ho saputo di un altro lutto particolarmente doloroso per la comunità: Awa, o Eva come la chiamavamo tutti, era energica, caparbia, una gran lavoratrice. Per l’energia che sapeva trasmettere e per la voglia di tessere relazioni positive, Eva va davvero ringraziata per la sua tenacia. Lascia un dolore grande: un abbraccio alla famiglia e un ricordo nella preghiera".

Maria Silvia Cabri