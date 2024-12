Muore travolto da un treno merci alla stazione di Modena: linea sospesa per più di un’ora

Modena, 18 dicembre 2024 – Muore travolto da un treno merci alla stazione di Modena. E’ successo ieri sera sera poco dopo le 19: la vittima della tragedia è una persona sulla sessantina.

Intorno alle 19.20 - come riportato sul sito di Trenitalia - la circolazione sulla linea convenzionale Milano- Bologna è stata sospesa tra Modena e Castel Franco Emilia per poi riprendere, fortemente rallentata, dalle 20.40.

Alle 22.40, con i convogli in viaggio a velocità ridotta nel tratto interessato, si registravano, per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali maggiori tempi di percorrenza fino a 100 minuti mentre la Frecciarossa 8823 in partenza da Milano Centrale e diretta a Pescara ha registrato un maggior tempo di percorrenza di 120 minuti. Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Sul luogo dell'investimento sono giunti i sanitari - che non hanno potuto che constatare la morte della persona - e gli agenti della Polizia ferroviaria cui spetteranno le indagini e gli accertamenti del caso per capire se sia trattato di una fatalità o di un gesto volontario.