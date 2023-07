Murales all’ex cinema, parte la raccolta fondi

Tre progetti presentati da altrettanti ragazzi under 24 sono stati selezionati per essere la nuova veste grafica di Kinò Campus, l’iniziativa culturale che prenderà vita in autunno dentro gli spazi rigenerati dell’ex cinema comunale. Si è svolta infatti venerdì scorso la premiazione del contest organizzato dal Comune di San Cesario sul Panaro, in partnership con l’atelier progettuale Principi Attivi e le quattro associazioni promotrici di Kinò Campus, per promuovere il progetto dell’ex cinema fra i giovani. Ampia la partecipazione: 21 giovani si sono interessati al contest, tra cui i 12 autori delle 7 proposte candidate ai premi, nelle tre categorie murales, jingle e logo. Dopo la valutazione di una giuria tecnica – composta da funzionari del Comune ed esperti esterni – il sindaco Francesco Zuffi ha consegnato ai ragazzi e alle ragazze i premi previsti. Tre le proposte vincitrici (una per ogni categoria del concorso), i cui autori hanno ottenuto un premio di 300 euro, e la possibilità di vedere le proprie opere prendere forma nel centro del paese. La giuria ha ritenuto inoltre di assegnare una menzione speciale agli autori delle altre proposte, in quanto hanno saputo presentare idee originali e creative. "Per la grafica dell’ex cinema abbiamo scelto di puntare sui giovani e non abbiamo sbagliato – commenta il sindaco Francesco Zuffi – i ragazzi che hanno partecipato hanno mostrato grande intuizione e creatività, presentando progetti originali e soprattutto di grande significato. Voglio quindi ringraziare tutti i ragazzi che si sono messi in gioco in questa sfida. Abbiamo premiato i progetti ritenuti migliori ma cercheremo di valorizzare tutte le idee che sono arrivate".

Nei prossimi giorni si aprirà una nuova fase importante per il progetto ex cinema, con il lancio della raccolta fondi per la realizzazione del murales (una delle opere) e degli allestimenti interni. La raccolta sarà promossa attraverso la piattaforma Idea Ginger, con lo scopo di rendere la comunità concretamente partecipe della costruzione di uno spazio che ambisce ad essere un bene urbano di tutti.

Per ogni donazione, dalle più piccole alle più grandi, sono previste ricompense di diversa natura, ma tutte con l’intento di promuovere relazioni e opportunità per un pieno coinvolgimento di cittadini e cittadine nella nuova vita dell’ex cinema.

m.ped.