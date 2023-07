Murales d’artista colorano le cabine elettriche

Prosegue in questi giorni il viaggio tutto pavullese con due nuove tappe de ‘La Via delle Fiabe’, il progetto pensato dall’amministrazione comunale per tenere viva la memoria storica del territorio e trasmetterla, alle nuove generazioni, attraverso l’arte contemporanea. E’ iniziata ieri – e proseguirà fino a domani – la realizzazione della quarta e quinta tappa, le prime a toccare il paese. Il luogo scelto, in entrambi i casi, è una cabina dell’energia elettrica, grazie al benestare e alla stretta collaborazione del gestore InRete Distribuzione Energia: si tratta delle cabine poste accanto allo stadio Minelli, in via Braglia, e in Serra di Porto, su via Nuvolari. Del murale in via Nuvolari se ne sta occupando l’artista Andrea Gianfanti. Qui, proprio in corrispondenza dell’avvio del sentiero che conduce a Montecuccolo (dove c’è la tappa del ‘Drago in ceramica’), sarà rappresentata la ‘leggenda del Pellegrino’. Sulla cabina dello stadio Minelli, invece, sta sorgendo la narrazione della ‘leggenda di Frìnia’, un’antica città che – secondo alcuni storici – era situata sulla strada tra Modena e Pistoia ma fu distrutta da un terremoto. Il riferimento è alla nascita di Pavullo: si dice che Frìnia potesse sorgere sul monte della Campana (dietro a Monteobizzo). Una notte però, secondo quanto raccontato nella leggenda, un terremoto provocò una spaccatura tra l’altura di San Vincenzo e quella di Lavacchio e il borgo sprofondò nell’attuale lago della Torba.

Da ‘palude’, infatti, deriva il nome di Pavullo.

Ad occuparsi di questa leggenda – recuperata dagli archivi storici del Comune – è l’artista Andrea Casciu. "Queste due sono la quarta e la quinta tappa di un percorso intrapreso ad agosto dell’anno scorso – illustra l’assessore alla Cultura e Turismo Daniele Cornia –. Il mese prossimo, inoltre, seguirà l’installazione di venti formelle (una affissa davanti al municipio e le altre dislocate nelle frazioni) – realizzate dagli studenti dell’istituto Venturi – che parlano dei soprannomi caratteristici degli abitanti di ciascuna borgata.

Se quest’anno è servito a gettare le basi del progetto, dall’anno prossimo ci dedicheremo fortemente alla promozione turistica. I riscontri fino ad ora avuti, nonostante il meteo sfavorevole, sono stati positivi: già diverse sono le frazioni ad aver chiesto di partecipare. Tre saranno le tappe previste per il 2024".

Il progetto, tuttavia, ha già attirato diverse attenzioni: la pagina Instagram ‘perlenascoste’ (53mila follower) ha pubblicato una settimana fa un video su un viaggio nel borgo misterioso di Lavacchio, sede di una delle tappe proprio de ‘La Via delle Fiabe’.

Riccardo Pugliese